Facebook пересмотрел решение о бессрочной блокировке аккаунтов Трампа

Руководство социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке учетных записей бывшего президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в опубликованном заявлении Facebook, республиканец сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно пресс-релизу, решение принято после критики наблюдательного совета компании Facebook неограниченной по времени блокировки. "Мы приостанавливаем [работу] его аккаунтов на два года, отсчет начинается с 7 января этого года", - указано в тексте. По окончании этого периода руководство соцсети обратится к экспертам, "чтобы оценить, снизился ли [созданный Трампом] риск для общественности".

"Мы изучим внешние факторы, включая случаи насилия, ограничения мирных собраний и другие признаки гражданских волнений. Если мы решим, что все еще существует риск для общественной безопасности, мы продлим ограничение на определенный период времени и продолжим переоценку [этой меры], пока риск не будет снижен", - заявили в Facebook.

Кроме того, если после снятия блокировки Трамп снова нарушит правила соцсети, "будет применена строгая система быстро усиливающихся санкций, вплоть до полного удаления его страниц и аккаунтов".

В Facebook не будут делать исключений из правил для политиков при публикации сообщений.

В документе приводятся новые разъяснения политики соцсети, согласно которой некоторые публикации, нарушающие ее правила, могут не удалять, поскольку они представляют "новостную ценность". "Мы предоставляем послабления на основе наличия новостной ценности небольшому числу сообщений на нашей платформе", - говорится в заявлении. Клегг отметил, что Facebook будет публиковать информацию о тех "редких случаях", когда действует данное исключение.

"Наконец, когда мы будем оценивать контент на наличие новостной ценности, мы не будем относиться к контенту, публикуемому политиками, как-либо иначе, нежели к контенту, публикуемому кем-то еще, - подчеркнул Клегг. - Вместо этого мы будет просто применять наш тест на наличие новостной ценности ко всему контенту, чтобы оценить, превышает ли интерес для общественности потенциальный риск нанесения ущерба, если оставить сообщение".

Ранее руководство Facebook неоднократно критиковали за то, что оно якобы избегает в полной мере применять действующие в соцсети правила к размещаемым в ней публикациям политических деятелей.