Новый MacBook Pro могут показать на следующей неделе

Компания Apple готовит к анонсу ноутбук MacBook Pro, который получит 2-е поколение процессора на ARM-архитектуре собственной разработки. Его могут представить уже на следующей неделе, в рамках онлайн-конференции Worldwide Developers Conference (WWDC) 2021, которая стартует 7 июня, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такое предсказание сделала аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти. По её словам, в понедельник Apple, "вероятно", покажет как минимум одну новую модель лэптопа с процессором M2, пишет MacRumors со ссылкой на отчет. В продажу новинка может поступить несколькими неделями позднее.

О начале серийного производства M2 СМИ сообщили в конце апреля. В отличие от M1, новые микросхемы изготавливаются с применением усовершенствованной 5-нм технологии (N5P), что должно обеспечить большую производительность и энергоэффективность.

Однако данные Хьюберти противоречат сведениям отраслевых изданий Nikkei Asia и DigiTimes, которые ранее сообщали, что MacBook Pro с M2 выйдет не ранее второй половины 2021 года. Ожидается, что первыми улучшенные процессоры установят в 14- и 16-дюймовые модели.

Помимо M2, следующему поколению MacBook Pro приписывают качественные экраны mini-LED, корпус с прямыми углами и большее количество портов, таких как SD для подключения карт памяти и HDMI. В том числе ожидается возвращение магнитного коннектора MagSafe для зарядки, от которого в "прошках" компания отказалась в 2016 году.