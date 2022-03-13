Google предсказала закат ноутбуков

Директор Google по планшетам Рич Майнер считает, что в ближайшем будущем планшеты обгонят по продажам ноутбуки, пишет портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я на самом деле думаю, что в не столь отдаленном будущем планшеты будут более востребованы, чем ноутбуки. Когда мы достигнем этой точки, то вернуться назад уже не сможем", - считает Майнер.

Майнер отметил, что продажи планшетов растут с 2019 года, а пандемия COVID-19 увеличила их еще больше.

По его словам, сейчас планшеты стали намного лучше подходить для вещей, выходящих за рамки потребления контента, и могут использоваться в работе и для творчества.