https://news.day.az/hitech/1443472.html Google предсказала закат ноутбуков
Google предсказала закат ноутбуков
Директор Google по планшетам Рич Майнер считает, что в ближайшем будущем планшеты обгонят по продажам ноутбуки, пишет портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я на самом деле думаю, что в не столь отдаленном будущем планшеты будут более востребованы, чем ноутбуки. Когда мы достигнем этой точки, то вернуться назад уже не сможем", - считает Майнер.
Майнер отметил, что продажи планшетов растут с 2019 года, а пандемия COVID-19 увеличила их еще больше.
По его словам, сейчас планшеты стали намного лучше подходить для вещей, выходящих за рамки потребления контента, и могут использоваться в работе и для творчества.
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