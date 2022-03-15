Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота

Предварительные испытания первого опытного образца российского тяжелого ударного робота "Штурм", создаваемого на базе Т-72, начнутся в апреле. Об этом стало известно от источника в оборонно-промышленном комплексе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказал собеседник агентства, в ходе испытаний будет проведена стрельба по по испытательным мишеням, в том числе из 125-миллиметрового укороченного орудия.

Комплекс "Штурм" состоит из нескольких машин. Среди них мобильный пункт управления, тяжелый робот с гладкоствольным укороченным орудием диаметром 125 миллиметров, а также робот с реактивными огнеметами "Шмель", спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и блоком 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Машины создаются на базе танков Т-72Б3.