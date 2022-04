В США показали новый «самолет Судного дня»

Компания Lockheed Martin впервые представила концепцию нового самолета управления и связи EC-130J TACAMO (Take Charge And Move Out). "Самолет Судного дня" предназначен для управления подводными лодками с баллистическими ракетами. Иллюстрацию, демонстрирующую EC-130J, показали на выставке Sea-Air-Space. Об этом сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На изображении видны буксируемые антенны для связи в сверхдлинноволновом диапазоне. Также самолет получил оборудование для спутниковой связи в обтекателях на законцовках крыла. Под ними расположены дополнительные антенны. В публикации предположили, что они предназначены для связи с наземными пунктами.

Военные планируют приобрести три самолета C-130J-30 для тестирования оборудования самолета управления и связи. Первый испытательный полет EC-130J TACAMO состоится в 2026 финансовом году.

EC-130J TACAMO дополнит парк самолетов управления и связи Boeing E-6B Mercury, которые обеспечивают резервную связь с атомными подводными лодками, а также используются в качестве командного пункта Стратегического командования вооруженных сил США.