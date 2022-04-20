Раскрыты сроки выхода крупного обновления Windows 11

Выход очередного крупного обновления для ОС от Microsoft намечен на лето. Об этом сообщает немецкое издание Deskmodder, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа обратили внимание на сайт Microsoft, на котором в течение ограниченного периода времени находилось сообщение о сроках выхода обновления для Windows 11. Позже эта информация была удалена. В раскрытом сообщении уточнялось, что релиз апдейта SV2 намечен на август. По словам специалистов, SV2 является аббревиатурой от слов Sun Valley 2 ("Солнечная долина 2") - под этим названием скрыто второе крупное обновление Windows 11.

В отчете немецкого издания говорится, что обновление 22H2 будет доступно для первых пользователей в середине сентября. При этом участники программы предварительного тестирования смогут оценить апдейт в августе. Авторы напомнили, что словосочетание Sun Valley являлось условным обозначанием первого глобального обновления для Windows 11.

Журналисты отметили, что Microsoft может отложить выход обновления на конец года. Так, релиз первого глобального обновления - 21H2 - состоялся в октябре 2021 года. При этом специалисты Microsoft уже работают над третьим крупным апдейтом системы под условным названием Sun Valley 3 - об этом ранее сообщили инсайдеры.