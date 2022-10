Энтузиаст собрал сенсорный экран из 40 клавиатур с подсветкой

Энтузиаст из США на основе большого количества клавиатур с RGB-подсветкой создал сенсорный экран, на который можно выводить любое изображение или видео. На это обратил внимание Telegram-канал VGTimes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для осуществления задуманного инженер закрепил на стене 40 RGB-клавиатур. Благодаря действующим клавишам и RGB-подсветке он получил сенсорный экран со скромным разрешением 80x48 пикселей. При этом на него можно вывести любое изображение.

В опубликованных энтузиастом примерах кроме игры в виде реагирующего на касание фейерверка показаны клип Never Gonna Give You Up Рика Эстли, а также "гифка" с Гэндальфом из киноадаптации "Властелина Колец". При этом разобрать, что показано на экране, достаточно сложно ввиду чрезвычайно низкого разрешения.