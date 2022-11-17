Назван худший антивирус для Windows

Антивирус Microsoft Defender ("Защитник Windows" в российской версии), встроенный в операционную систему Windows 11, продемонстрировал один из худших результатов по итогам тестов, проведенных независимой лабораторией AV-Test.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru в свежем итоговом рейтинге антивирусов для домашнего использования от AV-Test программа от Microsoft разделила последнюю строчку с Application Whitelisting американской компании PC Matic.

Каждая из разработок набрала 16 баллов и уступила 17 из 19 конкурентов. По мнению специалистов лаборатории, Microsoft Defender существенно замедляет копирование файлов и установку программ на Windows, а также не особо хорошо проявляет себя при выявлении атак с использованием уязвимостей нулевого дня.

AV-Test - независимая организация, регулярно проводящая тесты и сертификацию ПО в сфере информационной безопасности для операционных систем Windows и Android. Лаборатория AV-Test расположена в Германии.