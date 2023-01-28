https://news.day.az/hitech/1531719.html Техногигант IBM хочет уволить тысячи сотрудников
Техногигант IBM хочет уволить тысячи сотрудников
Технологический гигант IBM собирается уволить 3,9 тыс. человек из подразделений Kyndryl и Watson Health. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отметили, что компанию покинут 1,5% сотрудников. Увольнения в основном затронут тех, кто работал в подразделениях Kyndryl и Watson Health. При этом сокращение такого большого числа сотрудников обойдется техногиганту в $300 млн.
По данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, примерно 20% компаний в США могут уменьшить число своих работников из-за сложной экономической обстановки в стране, которая связана с замедлением в мировой экономике.
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