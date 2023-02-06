Каждому второму iPhone предрекли индийское происхождение

К 2027 году в Индии будет производиться каждый второй экземпляр смартфона iPhone от американской Apple. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на аналитика Люка Линя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Прогноз более амбициозный, чем более ранний прогноз JPMorgan о том, что к 2025 году Индия будет собирать 25% всех iPhone по всему миру, однако он соответствует быстрому росту доли Индии в поставках iPhone", - говорится в статье.

В SCMP отметили, что поставки iPhone в Индию удвоились с апреля по декабрь 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. При этом ожидается, что доля Вьетнама в производстве ноутбуков MacBook и беспроводных наушников AirPods для Apple также вырастет, поскольку подрядчики, в том числе китайские, поспешили открыть там заводы.

По данным издания, исторически Apple крайне тесно сотрудничала с китайскими поставщиками, чтобы соответствовать стандартам качества.

"Apple работала со своими китайскими поставщиками или развивала их в течение многих лет. Ключевой вопрос в том, как долго индийские поставщики смогут соответствовать этим стандартам. Потеря такого стремления к совершенству может привести и к ухудшению стандартов", - сообщил британский консультант по цепочкам поставок Алан Дэй.