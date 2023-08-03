В космосе нашли вопросительный знак

Американское космическое агентство NASA на своем официальном сайте опубликовало сделанные крупнейшей орбитальной обсерваторией James Webb фотографии космического объекта в форме гигантского вопросительного знака, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обсерватория сделала снимки объектов Хербига - Аро 46 и 47. Это небольшие участки туманностей, связанные с молодыми звездами. Они образуются, когда газ, выброшенный этими звездами, вступает во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли на скоростях в несколько сотен километров в секунду. Они находятся на расстоянии 1470 световых лет от Земли.

На снимкам пользователи заметили нечто, напоминающее вопросительный знак. Астрофизики заявили, что в этом нет ничего особенно, и скорее всего, это несколько галактик, которые в результате слияния образовали необычную форму.

James Webb - наиболее крупный космический телескоп когда-либо построенный, его главное зеркало имеет диаметр 6,5 метров, такой размер позволяет собирать больше света и делать детальные снимки в инфракрасном спектре.