Названо преимущества консолей над ПК

Вице-президент Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино перечислил преимущества гейминга на консолях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, интервью доступно на сайте Nikkei Asia.

По словам Нисино, в первую очередь при покупке PlayStation пользователь получает устройство, к которому не нужно ничего дополнительно приобретать. "Если вы хотите играть в видеоигры с той же производительностью графического процессора и так далее, что и на PS5, вам придется потратить деньги и время на создание собственного ПК", - также заметил руководитель Sony.

Также, по его словам, играть на консолях выгоднее, чем на компьютере. Хидеаки Нисино назвал еще одним преимуществом консольного гейминга длительный жизненный цикл устройства - обычно приставка остается актуальной семь-восемь лет.

Кроме того, Нисино отметил, что на разработку эксклюзивных игр для PS уходит от трех до пяти лет, в связи с чем геймдизайнерам удается раскрыть все возможности приставки. Также он заявил, что Sony умеет адаптировать игры под сериалы и кино: например, тайтлы The Last of Us и Gran Turismo были экранизированы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!