https://news.day.az/hitech/1655720.html НАСА официально утвердило отправку вертолета на Титан
НАСА официально утвердило отправку вертолета на Титан
НАСА официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az.
Отправка беспилотного вертолета к спутнику Сатурна должна состояться в июле 2028 года. Общая стоимость программы составляет 3,35 миллиарда долларов, включая затраты на запуск и последующую поддержку. Из них на Dragonfly в 2025 году планируется потратить 434,6 миллиона долларов.
Издание отмечает, что из-за инфляции стоимость программы выросла почти в два раза. При этом ракету для запуска Dragonfly планируется выбрать в конце текущего года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре