НАСА официально утвердило отправку вертолета на Титан

НАСА официально утвердило отправку миссии Dragonfly на Титан. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az.

Отправка беспилотного вертолета к спутнику Сатурна должна состояться в июле 2028 года. Общая стоимость программы составляет 3,35 миллиарда долларов, включая затраты на запуск и последующую поддержку. Из них на Dragonfly в 2025 году планируется потратить 434,6 миллиона долларов.

Издание отмечает, что из-за инфляции стоимость программы выросла почти в два раза. При этом ракету для запуска Dragonfly планируется выбрать в конце текущего года.

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