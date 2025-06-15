Самый тонкий смартфон Samsung не смогли сломать

Популярный блогер Зак Нельсон (JerryRigEverything) попытался сломать на видео новый смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Ролик доступен на YouTube-канале автора, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогер, который имеет 9,3 миллиона подписчиков на YouTube, занимается проверкой прочности гаджетов. Энтузиаст попытался испортить и сломать представленный недавно Galaxy S25 Edge, который Samsung называет своим самым тонким устройством. У автора это не получилось, он отметил высокое качество девайса.

JerryRigEverything попытался оставить на дисплее телефона царапины и заметил, что они начинают появляться лишь при контакте с минералами, имеющими 6 из 10 баллов по шкале твердости Мооса. Затем автор прожигал экран огнем, но ему не удалось испортить матрицу.

В заключении блогер попробовал сломать корпус Galaxy S25 Edge пополам, согнув его двумя руками с усилием. Он с удивлением обнаружил, что титановая рама гаджета выдержала испытание. "Этот тест можно считать победой Samsung и, скорее всего, он закончит любую потенциальную критику прочности телефона", - отреагировали на видео авторы издания Android Police.