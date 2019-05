Сегодня в Excelsior Hotel состоялось открытие второй международной научно-практической психоаналитической конференции под интригующим названием "To... or not to...?", посвященной дискуссионным аспектам теории и практики психоанализа.

Психоаналитическая конференция проводится по инициативе члена правления Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (Вена, Австрия), национального представителя этой организации у нас в стране Фариза Самедова, который открыл мероприятие приветственной речью.

"Это вторая международная психоаналитическая конференция в нашей стране и я рад приветствовать вас всех на ней. В этом году здесь присутствуют ведущие эксперты из 11 стран мира, а с докладами выступят спикеры из Великобритании, Грузии, России, Турции и Канады", - сказал Самедов.

Азербайджанский психоаналитик также сообщил, что в рамках двух неполных дней конференции пройдут разные форматы выступлений - доклады, лекции, презентации клинических случаев, а также супервизии для специалистов. Он отметил, что в течение этих двух дней у гостей конференции будет возможность услышать много интересных мнений и разночтений, связанных с теорией и практикой психоанализа.

Далее слово для приветствия было предоставлено новоизбранному президенту ЕКПП, штаб-квартира которой находится в Вене, Адриану Роудсу. Некогда председатель Европейской ассоциации психотерапии, специалист онлайн-терапии А. Роудс в своей речи выразил благодарность организатору конференции и сообщил, что рад быть в Баку.

"Проведение конференции в Азербайджане доказывает, что эта страна очень развита и в сфере психоанализа", - сказал он.

Вице-президент ЕКПП, клинический психолог Татьяна Мизинова в свою очередь отметила, что уже второй год становится гостем конференции в Баку и также поблагодарила Фариза Самедова за организацию мероприятия и вклад в развитие психологии, психоанализа и психотерапии в Азербайджане.

"Вещи, о которых мы говорим на конференции, с одной стороны, достаточно глобальны, с другой стороны, вещи очень тонкие - это о бессознательном и сознании. И обязательно нужно время для того, чтобы все это переварить и пропустить через себя. Тогда это будет иметь для нас некий смысл и значение", - сообщила Т. Мизинова.

Также приветствовали гостей специалист из Турции, член Королевского колледжа психиаторов Великобритании, первый представитель Турции в Британском психоаналитическом сообщесте, доктор Улку Элиф Гурышык и специалист из Грузии, член Международной психоаналитической ассоциации и Европейского института психоаналитики, доктор Хатуна Иванишвили.

В первый день конференции с презентацией на тему "Онлайн психотерапия: второй сорт или второй шанс?" выступил президент ЕКПП Адриан Роудс. Клиническим случаем на тему "Молчание - золото. Или так ли это?" поделилась Улку Элиф Гурышык. Фариз Самедов выступил с лекцией "Изучать Фрейда или нет?". Гамзе Озчурумез представила презентацию на тему "История психоаналитической психотерапии и психоанализа в Турции". Хатуна Иванишвили выступила с докладом на тему "Разделенная Абхазия как потерянный объект. Политический конфликт, отраженный в двух аналитических случаях". В формате вопрос-ответ выступил Дональд Л. Карвет с темой "Разница между совестью и Супер-Эго и ее значение для психоаналитической практики".

Добавим, что 11 мая выступят Татьяна Мизинова с презентацией на тему "Современный психоанализ в современном мире. Психотерапия онлайн", Алина Тимошкина - с презентацией на тему "Групповой анализ онлайн", Пинар Падар - с лекцией "Говорить или не говорить: некоторые соображения об интерпретации". Ринат Галиев представит презентацию на тему "Харизма или харассмент. Время отбрасывать и время собирать. Психоаналитический взгляд на трансформацию современного общественного сознания". В заключении Алина Тимошкина проведет интерактивную групповую сессию.

Ф. Агаларова