В этом вам помогут несколько упражнений, которые можно делать в любом месте, в том числе и на работе. Такая гимнастика от шейного остеохондроза удобна тем, что выполняется сидя. Она улучшает кровообращение и снабжение кислородом головного мозга и способна избавить от головокружения.

Обратите внимание, что все движения нужно делать медленно и плавно, но с усилием, напрягая мышцы шеи до максимума. Каждое упражнение должно выполняться в 10 повторов; начинать нужно с 3-4, постепенно увеличивая их количество до требуемого.

1. Не поднимая голову и глядя прямо перед собой, с максимальным усилием вытянуть шею вверх. Сохранить мускулатуру шеи в напряженном состоянии несколько секунд, после чего расслабить их.

2. До предела повернуть голову налево, максимально напрягая мускулатуру шеи. Зафиксироваться в такой позе на несколько секунд, после чего расслабиться и принять исходное положение

3. До предела повернуть голову налево, максимально напрягая мускулатуру шеи. Зафиксироваться в такой позе на несколько секунд, после чего расслабиться и принять исходное положение

4. Максимально напрягая мускулатуру шеи, согнуть ее и опустить голову как можно ниже таким образом, чтобы подбородок дотронулся до груди. Зафиксироваться в такой позе на несколько секунд, после чего расслабить мускулатуру шеи и вернуться в исходное положение.

5. Как можно дальше отклонить голову назад. Зафиксироваться в такой позе на несколько секунд, после чего расслабиться и вернуться в исходное положение.

6. Напрягая шею и держа голову прямо, постараться выписать носом в воздухе цифры от 1 до 10. Повторить то же самое еще раз.

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