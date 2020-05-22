Коронавирус заподозрили в ускорении нейродегенеративных болезней мозга

Европейские биологи подтвердили, что коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) может заражать нейроны, а также обнаружили, что он может вызывать нейродегенеративные эффекты. Свои выводы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши опыты показывают, что SARS-CoV-2 не просто заражает нейроны коры мозга, но и вызывает тяжелые последствия для здоровья. Из-за инфекции гибнут нервные клетки, кроме того, в них накапливается токсичный тау-белок, что может спровоцировать развитие различных нейродегенеративных болезней", - пишут исследователи.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.

Вдобавок, еще на первых этапах эпидемии в Китае, медики из КНР выяснили, что вирус может проникать в периферические нервные клетки и внутрь тканей мозга. В пользу этого, в частности, говорит то, что почти все носители SARS-CoV-2 на первых стадиях развития инфекции теряют обоняние. Это открытие заставило ученых детально исследовать, какие именно клетки мозга поражает вирус, а также к каким последствиям это приводит.

Долгосрочные последствия инфекции

Биологи из Германии и Франции под руководством профессора Дюссельдорфского университета (Германия) Джая Гопалакришнана провели первые опыты такого рода. В них ученые использовали своеобразные "муляжи" мозга, выращенные из перепрограммированных стволовых клеток.

Изначально эти структуры создавались, чтобы изучать, какие клетки нервной системы поражает вирус Зика. Эпидемия COVID-19 заставила ученых перепрофилировать их. Биологи обрабатывали эти "муляжи" культурами коронавируса нового типа, которые были изолированы из легких и других тканей тела пациентов клиники Дюссельдорфского университета, у которых диагностировали COVID-19.

Опыты подтвердили, что SARS-CoV-2 действительно может проникать в нейроны мозга человека. Также ученые узнали несколько ранее не известных последствий их заражения. В частности, оказалось, что вирусные частицы внутри нейронов не могут эффективно формироваться. Биологи пока не смогли выяснить, почему это происходит.

Дальнейшие эксперименты показали, что проникновение SARS-CoV-2 ведет или к массовой гибели нейронов, или к тому, что внутри них накапливаются поврежденные молекулы тау-белка. Это вещество, как отмечают исследователи, связано с развитием болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также ряда других нейродегенеративных заболеваний.

Подобные изменения в работе нервных клеток, как предполагают ученые, в долгосрочной перспективе могут крайне негативно влиять на здоровье мозга людей, которые перенесли COVID-19. Это нужно учитывать при оценке последствий развития эпидемии и потенциальных методов борьбы с ней.