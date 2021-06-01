Врач назвал плюс пандемии коронавируса

Страх заболеть коронавирусом привел к тому, что россияне начали массово бросать курить. Об этом 31 мая сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эксперт отметил, что в последнее время наметилась тенденция к снижению потребления табака по всем категориям граждан. Со ссылкой на данные Росстата он указал, что в 2019 году треть населения страны была курящей.

"Страх заболеть COVID-19 у части граждан усилил мотивацию на отказ от курения и обращение за медицинской помощью в связи с риском заражения и тяжелого течения COVID у лиц с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом", - цитирует ТАСС врача.

Брюн подчеркнул, что борьбе с курением способствует и закон от 2013 года "Об охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий, связанных с потреблением табака".

Также положительно повлиять на снижение числа курящих мог закон от 2020 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции". Им регламентируется потребление кальянов и другой никотинсодержащей продукции.

При этом эксперт констатировал, что растет число потребителей никотина среди молодежи.