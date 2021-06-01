Врач рассказала о причинах хронической усталости

Хроническая усталость, с которой сталкиваются всё больше людей, может быть следствием серьезных болезней. Об этом 30 мая рассказала врач-терапевт Тина Петровская, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Медик рассказала, что хроническая усталость бывает трех видов.

"В первом случае причиной являются заболевания, чаще всего - поражение щитовидной железы. Также хроническая усталость может быть следствием недостатка витаминов, особенно В12 и D, и железа. Последнее время мы часто сталкиваемся с постковидным синдромом, который тоже забирает силы", - цитирует слова Петровской "Пятый канал".

Второй тип усталости возникает из-за неправильного образа жизни: нарушения режима сна, переедания, отсутствия физической активности. Психологические нарушения - третья причина хронической усталости.

"Если вы от всего устали, если у вас давно нет отпуска, испытываете недостаток личного пространства - всё это может пагубно сказаться на здоровье. Если есть такие симптомы, то обратитесь не только к терапевту, но и к психологу", - добавила специалист.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что большинство пациентов с постковидным синдромом имеют симптомы респираторных и психических заболеваний, но самыми частыми признаками оказались депрессия, тревога, расстройства настроения и повышенная утомляемость.

21 апреля стало известно, что британские и швейцарские ученые установили механизм влияния COVID-19 на проявление неврологических осложнений у перенесших заболевание. Исследования показали, что коронавирус может поражать почки, сердце, легкие и мозг. Пациенты, перенесшие COVID-19, зачастую страдают от нарушений когнитивных функций, бессонницы, тревожности и других неврологических симптомов.