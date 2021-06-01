Онколог предупредил, какая ошибка доводит до рака даже у здорового человека

Игнорирование базовых потребностей организма может привести к возникновению опасных заболеваний. В этом убежден российский врач-онколог и хирург Иван Карасев.

К базовым потребностям специалист относит сон (причем не менее восьми часов), несколько приемов пищи за день с учетом нормального завтрака (но не просто бутерброд перед работой), ежедневная физическая активность (не меньше 10 тыс. шагов), а также прогулки на свежем воздухе. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом Карасев написал на своей странице в Instagram.

"Одна из причин онкологии - острое физическое и эмоциональное истощение, предупредил врач. - Есть несколько эффективных правил для восстановления".

По его словам, первое, что необходимо запомнить: выходные - это не время для работы. Онколог подчеркнул, что порой люди недооценивают это правило и полагают, что выполнение даже мелких задач не способны отнять их выходные. "Будучи головой в работе вы по-прежнему не отдыхаете. Даже, лежа без движения, вы не сможете отдохнуть", - предупреждает медик.

Кроме того, он порекомендовал контролировать рацион даже в выходные. "Выбирайте вкусности осознанно и следите за балансом, - написал он, - тогда к концу выходных будете чувствовать легкость".

Что касается сна, то, как отметил онколог, делать это в выходные по 12 часов в сутки - плохая идея. "Пересып вреден для здоровья не меньше, чем недостаток сна, - обратил внимание эксперт. - Оптимальный способ компенсировать будничный недосып - добавить ко сну в выходные дни 1-2 часа".

По словам Карасева, "чистота вокруг также поднимает настроение, повышает эмоциональных фон, дает чувство уюта и безопасности". Врач добавил, что одного-двух часов для поддержания уюта и чистоты - "этого более, чем достаточно".