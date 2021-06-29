Ученые рассказали, насколько опасен штамм коронавируса "лямбда"

Штамм коронавируса "лямбда" обладает множеством мутаций, заявил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский. Однако в интервью "Известиям" он отметил, что пока неизвестно, является ли этот вариант более заразным или патогенным, чем другие, и может ли он игнорировать действие других вакцин, передает Day.Az.

В свою очередь руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков подчеркнул, что наиболее опасным штаммом коронавируса является "дельта". Как и "лямбда", он встречается в европейских странах, но "дельту" считают более инфекционным штаммом.

При этом аргентинские ученые обратили внимание на абсолютную уникальность "лямбды" - в ней не обнаружено мутаций, характерных для южноафриканского штамма "бета" или индийского штамма "дельта". Специалисты из Бразилии отметили способность "лямбды" к более быстрому распространению и ее пониженную чувствительность к нейтрализации антителами. По их мнению, это может значительно повлиять на эффективность стратегий борьбы с пандемией COVID-19.

Сочетание мутаций, характерных для вариантов "бета" (южноафриканский штамм) и "дельта" (индийский штамм), не обнаружено.

Ранее врач раскрыл правила вакцинации против коронавируса летом.