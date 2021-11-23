Российский врач развеял мифы об аллергии

Российский врач педиатр-иммунолог, ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус опроверг популярные заблуждения, связанные с аллергией. Специалист развеял мифы в посте, опубликованном в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам телеведущего, сегодня аллергия является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний. Продеус рассказал, что болезнь возникает, когда организм человека начинает выдавать нетипичную реакцию на раздражитель, на который раньше никак не реагировал, например, на апельсины, домашнюю пыль или пыльцу березы. "Реакция эта может быть разной интенсивности - от незначительной до смертельно опасной, как в случае с анафилактической реакцией на укусы пчел или ос", - уточнил он.

Продеус отметил, что симптомы, возникающие при аллергии, разнообразны - их легко можно спутать с отравлением или принять за ОРВИ. "Поэтому важно знать о возможности аллергической реакции и вовремя обратиться к специалисту для диагностики", - заявил он. Врач подчеркнул, что при подозрении на аллергию нельзя самостоятельно и бессистемно принимать антигистаминные препараты. Как объяснил специалист, терапия должна быть назначена врачом-аллергологом после всестороннего обследования.

Также иммунолог сообщил, что в некоторых случаях аллергию можно спутать с пищевой непереносимостью. Чтобы проявилась аллергия, человеку достаточно съесть даже небольшой кусочек продукта, уточнил Продеус. Если же от кусочка ничего не случилось, но от килограмма продукта появилась сыпь, - это уже проявление пищевой непереносимости. Помимо этого, специалист рассказал, что крапивница может быть не только следствием аллергии: она может появляться на коже, когда человек находится в состоянии стресса, сильно нервничает, переживает из-за чего-то.