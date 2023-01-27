Инфекционист назвал причины частых ОРВИ

Зачастую люди болеют ОРВИ по несколько раз в год. О проблемах, на которые могут указывать частые простуды, а также об эффективных способах борьбы с этим явлением "Известиям" рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "ИНВИТРО-Сибирь" Андрей Поздняков 27 января, передает Day.Az.

"Для детей старше 6 лет и взрослых считается, что острая респираторная инфекция (ОРИ) четыре раза в год и более - это часто. Естественно, это очень усредненная цифра. Важно еще считать правильно - действительно новые случаи ОРВИ. Иногда люди принимают осложнение или затяжное течение одного заболевания за два или даже более новых случаев, - пояснил специалист.

По его словам, выявить наличие сниженного иммунного ответа, провоцирующего частые инфекционные заболевания, поможет общий анализ крови. Так, врач оценит общее количество лейкоцитов и лейкоцитарную формулу, в частности неоднократно выявляемую лейкопению.

Кроме того, следует исключить хронический воспалительный процесс в мочевыделительной системе, поскольку любой очаг хронической инфекции может провоцировать частые респираторные инфекции. Для этого необходимо сдать общий анализ мочи: С-реактивный белок даст информацию о наличии или отсутствии бактериального воспалительного процесса в организме.

"Если все эти частые ОРВИ - действительно разные заболевания, а не одно затяжное или даже хроническое, то нужно увеличить продолжительность сна (норма 7-9 часов) ; попытаться сбалансировать питание, убрав по максимуму фастфуд и другие потенциально вредные продукты; избегать стрессов и попытаться закалить организм. Делать это нужно постепенно и поступательно, а также по инструкции специалистов", - рекомендовал Поздняков.

Говоря о том, что точно не стоит делать в попытке повысить иммунитет, инфекционист призвал отказаться от самостоятельного приема иммуностимуляторов и иммуномодуляторов. Такая терапия, потенциально направленная на коррекцию иммунного ответа, должна назначаться исключительно врачом, иначе можно стимулировать развитие аутоиммунных заболеваний.

"Не стоит также есть природные содержатели фитонцидов в промышленных дозах, если говорить по-русски - головка чеснока в день может спасти от респираторных инфекций на время, но гарантированно повредит слизистую желудка", - предупредил Поздняков.

Он также уточнил, что частые случаи ОРВИ могут говорить о гормональном дисбалансе, о приобретенном иммунодефиците (например, о наличии ВИЧ-инфекции), онкопатологии, а также об экстремальных физических воздействиях и влиянии жесткого ионизирующего излучения.

"Это частности. Если в общем, то для того, чтобы разобраться в данной проблеме (если это действительно проблема), необходима консультация врача", - резюмировал инфекционист.