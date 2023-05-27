Парализованному человеку вернулась возможность ходить

Мозговые импланты чаще всего используют в лабораторных экспериментах, и их наличие либо слабо, либо вообще никак не сказывается на обычной повседневной жизни пациента. В случае голландца Герта-Яна Оскама всё совсем иначе: импланты вернули ему возможность ходить, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Оскам попал в аварию 12 лет назад и был парализован ниже пояса. В таких случаях ранее о возвращении возможности передвигаться самостоятельно именно на ногах можно забыть. Однако наука двигается вперёд, и вот Оскам уже ходит, пусть и не без помощи ходунков или каких-либо иных упоров.

В данном случае сам по себе метод достаточно необычный. Дело в том, что в теле голландца сразу три импланта: два мозговых и один в позвоночнике, так как из-за травмы только первых было бы недостаточно. И взаимодействуют эти чипы по беспроводному каналу.

Операцию провели ещё в 2021 году, но статья была опубликована в Nature только несколько дней назад. Как сообщается, пациенту понадобилось несколько недель, чтобы научиться стоять и ходить.

Оскам не был первым пациентом, кому внедрили позвоночный имплант, однако у других не было мозговых имплантов, поэтому в их случае движения ног были полностью запрограммированы компьютером, и людям приходится подстраиваться под эту программу, если происходит рассинхронизация, приходится останавливаться и программировать все заново. Сам Оскам также изначально имел лишь позвоночный имплант.