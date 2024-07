Изучен новый белок, защищающий от диабета

Ученые из Лундского университета в Швеции обнаружили, что особый белок C3 защищает клетки, производящие инсулин, от разрушения, тем самым снижая риск развития сахарного диабета. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе лабораторных экспериментов на крысах ученые выяснили, что белок под названием IL-1B может вызывать воспаление и повреждение клеток, продуцирующих инсулин. Другой внутриклеточный белок - С3, напротив, защищает клетки.

Ученые объяснили, что инсулин - это гормон, который образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Дисфункция клеток, вырабатывающих инсулин, сопровождается его недостаточной секрецией или неспособностью оказывать нужное биологическое воздействие. Это, в свою очередь, может стать причиной сахарного диабета, поскольку инсулин перестает нормально перерабатывать поступающую с пищей глюкозу.

Чтобы проверить точность этого предположения, ученые подавили активность C3 в клетках, производящих инсулин у крыс. Результаты такого вмешательства показали, что клетки без C3 были более восприимчивы к вредному воздействию IL-1B. Это приводило к более быстрому развитию диабетоподобных состояний (например, преддиабета).

