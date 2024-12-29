Раскрыт механизм развития болезни Альцгеймера из-за токсичных белков

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили особый фермент, способный превращать здоровый тау-белок в мозге в токсичный - связанный с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тау-белок, в норме поддерживающий структуру нейронов и их функциональность, у пациентов с болезнью Альцгеймера начинает неправильно сворачиваться и накапливаться в мозге виде своеобразных "клубков". Такие скопления мешают нейронам взаимодействовать друг с другом, что ведет к проблемам с памятью, мышлением и поведением.

Хотя ученым давно известно, что тау-белок участвует в развитии болезни Альцгеймера, механизм его трансформации во "вредную" форму остается малоизученным.

Чтобы понять причины таких патологических изменений, научный коллектив провел исследование на генетически модифицированных мышах, у которых в мозге накапливался тау-белок. Оказалось, что за превращение здорового тау-белка в токсичный отвечает фермент тирозинкиназа 2 (TYK2).

Фермент - это сложное белковое соединение, которое обычно выполняет важные функции в организме, ускоряя и повышая эффективность реакций. Однако TYK2, играющий центральную роль в иммунной системе, иногда может добавлять к тау-белку специальный маркер, который препятствует его правильному выведению из мозга.

В ходе дополнительного эксперимента с помощью генетических инструментов ученые блокировали выработку TYK2 у мышей с болезнью Альцгеймера. Это привело к уменьшению как общего количества тау-белка в мозге, так и "вредного" с добавленной меткой. Нейроны животных также продемонстрировали признаки восстановления.