Отныне отношения Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности будут развиваться по-новому

Отныне наши отношения в сфере оборонной промышленности будут развиваться по-новому.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлением для прессы после подписания азербайджано-турецких документов в городе Шуша.

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