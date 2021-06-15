Президенту Турции подарены карабахский конь «Зафар» и композиция «Харыбюльбюль»
Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану были подарены одна из древнейших пород лошадей - карабахский конь "Зафар" и композиция "Харыбюльбюль".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подарки были преподнесены во время показа музыкальной композиции "Музыкальное наследие и карабахские скакуны на Джыдыр-дюзю", организованного 15 июня в Шуше Фондом Гейдара Алиева.
В композиции "Харыбюльбюль" два цветка харыбюльбюль, который считается символом Карабаха, соединяются и, тем самым, олицетворяют вечные дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией.
Гостям организованного в Шуше мероприятия был также подарен сборник изданий Фонда Гейдара Алиева под названием "Культурное наследие Карабаха". Сборник включает отдельные издания в области литературы, музыки, архитектуры, народного творчества и искусства ковроткачества. Гостям в связи с поездкой в Шушу были также вручены памятные медали.
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