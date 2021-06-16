Президент Ильхам Алиев: В результате 44-дневной войны армянская армия была полностью уничтожена

Вторая Карабахская война осталась в истории, в результате 44-дневной войны армянская армия была полностью уничтожена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы после подписания азербайджано-турецких документов в городе Шуша.

"Армения пала, подняла белый флаг, сдалась, вынуждена была после взятия Шуши подписать акт о капитуляции, и остальные наши регионы были возвращены нам без единого выстрела. Продолжавшейся около тридцати лет оккупации был положен конец. Азербайджан добился этого благодаря поддержке братской Турции. Переговоры, продолжавшиеся на протяжении 30 лет, оказались безрезультатными. Это еще раз свидетельствует о том, что там, где есть воля, решимость, сила и справедливость, можно добиться всего. Конечно, Азербайджан, имея такого союзника, как Турция, воодушевленный этим, выполнил историческую миссию во Второй Карабахской войне, восстановил справедливость, свою территориальную целостность", - сказал глава государства.