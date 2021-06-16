Призываем всех, кто имеет влияние в регионе, принять Победу азербайджанского народа и смотреть в будущее

Призываем всех, кто имеет влияние в регионе, увидеть реалии, принять Победу азербайджанского народа и смотреть в будущее.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлением для прессы после подписания азербайджано-турецких документов в городе Шуша.

"Турция оказывает и будет оказывать нашим братьям всяческую поддержку в восстановительных работах, как и в ходе освободительной борьбы. Мы также приложим все усилия для возвращения наших азербайджанских братьев к родным очагам в самый короткий срок. Естественно, мой уважаемый брат осуществляет особую деятельность в данном вопросе.

Главное, чтобы настоящие хозяева этих мест вернулись в свои дома, края. Оказание им как финансовой помощи, так и всяческой поддержки, связанной с обеспечением работы, позволит нашим азербайджанским братьям вернуться к родным очагам, в свои края, что серьезно обогатит эти места.

Естественно, мы вместе примем необходимые меры как для устранения последствий разрушений, так и предотвращения в дальнейшем такого бедствия в Карабахе и на других азербайджанских землях. Мы тоже, иншаллах, вместе с нашим Управлением жилищного строительства планируем определенные шаги в этом регионе. Мы предпримем эти шаги в результате взаимодействия нашего Управления жилищного строительства с соответствующей местной структурой.

Призываем всех, кто имеет влияние в регионе, увидеть реалии, принять Победу азербайджанского народа и смотреть в будущее. После соглашения о прекращении огня в регионе для всех сторон появились новые возможности сотрудничества. Мы являемся непосредственными свидетелями чрезвычайной заинтересованности наших азербайджанских братьев в данном вопросе", - отметил Президент Турции.