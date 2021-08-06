https://news.day.az/officialchronicle/1367788.html Президент Ильхам Алиев наградил Рафигу Ахундову орденом "Шохрат"
Президент Ильхам Алиев наградил Рафигу Ахундову орденом "Шохрат"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Рафиги Гаджи гызы Ахундовой орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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