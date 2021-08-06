Президент Ильхам Алиев наградил Рафигу Ахундову орденом "Шохрат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Рафиги Гаджи гызы Ахундовой орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.