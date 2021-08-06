https://news.day.az/officialchronicle/1367844.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом
6 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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