Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гусарском районе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гусар - Гаякенд - Аваран - Хюрел в Гусарском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Гусар - Гаякенд - Аваран - Хюрел, соединяющей четыре населенных пункта с населением восемь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,6 миллиона манатов.
Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование суммы, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
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