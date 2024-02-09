Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи ОЧЭС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.