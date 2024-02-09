https://news.day.az/officialchronicle/1635949.html Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи ОЧЭС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи ОЧЭС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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