Миллионерам из армянской диаспоры нечего ловить в оккупированном Карабахе - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

Премьер Армении Никол Пашинян уже до прихода к власти заявлял о предстоящей "беспрецедентной" репатриации. Ожидалось, что начнется она буквально сразу после избрания нового премьера. Однако по прошествии уже четырех месяцев пока что никакого потока "репатриантов" в Армению не наблюдается. Правда, на этой неделе армянские СМИ развлекли публику новостями об эксцентричном американском миллионере Дэне Билзеряне, получившем армянское гражданство и в знак своей лояльности прокатившемся на вертолете в оккупированный Карабах с "широкомасштабным проектом".

Стоит ли Пашиняну ожидать реализации своей "беспрецедентной" идеи, а также притока денег армянских миллионеров из диаспоры в Армению?

На эти вопросы мы попросили ответить известного российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова.

Идеалисты встречаются у всех народов, и армяне в этом случае - не исключение. В последнее десятилетие прошлого века деньги из Европы и Америки в Карабах лились рекой, но оттуда каким-то странным образом оказывались потом в России у той части армянской диаспоры, которая никогда ранее с Арменией как таковой и западноевропейской и североамериканской частью армянской диаспоры связана не была.

Зато появился Союз армян России, состоящий в основном из потомственных российских граждан армянской национальности и выходцев из НКАО Азербайджана. После чего финансовые боссы диаспоры из Америки и Европы задумались, а кого мы, собственно, финансируем - "историческую родину" или проходимцев из России, которые за счет этой "исторической родины" кормятся и жируют? После этого всякое финансирование Армении с их стороны прекратилось, а армяне из Армении стали зарабатывать себе на жизнь гастарбайтерством в РФ. Впрочем, в полном соответствии с официальной государственной идеологией цегакрона, разработчиком которой являлся Гарегин Нжде, партийная кличка которого, ставшая впоследствии его фамилией, так и переводится на русский язык - "гастарбайтер" или "человек, покинувший родину ради заработка". Если кто мне не верит, может посмотреть армяно-русский словарь.

Что касается американского миллионера Билзеряна, то его, видимо, опыт предшественников ничему не научил, или ему всегда везло в высокорискованных коммерческих операциях. Мне уже достаточно давно рассказывали о нескольких таких же энтузиастах, оставшихся без штанов после инвестиций в оккупированные азербайджанские территории. Будет одним бывшим миллионером больше, какая мне от этого радость или беда?

Чтобы быть правильно понятым, приведу один пример из новейшей российской истории: говорят, когда Юрий Лужков только стал мэром Москвы, он произнес гениальную в моем понимании фразу: "Пока мы не переложим заново всю канализацию, ничего нового в городе строить не будем". В Карабахе, наверное, полвека не было никаких изменений в инженерной инфраструктуре региона, амортизация всех систем жизнеобеспечения достигла, наверное, уже 100 процентов. Нужны миллиардные инвестиции для создания элементарной базы для развития региона, а у миллионера по определению миллиарда долларов нет. Так что ловить там господину Билзеряну нечего. Как говорят в Азербайджане, "надо вытягивать ноги по длине одеяла", а "одеяло" у него явно короткое.

Не стоит чего-то ожидать Пашиняну и от российских миллионеров из диаспоры, несмотря на все их жесты в сторону новых властей Армении. Союз армян России - это абсолютно "карманная" структура, через "прикормленных" российских чиновников зарабатывающая деньги за счет государственного бюджета России. Российские олигархи армянского происхождения нажили свои состояния в тесном союзе с федеральными министрами, губернаторами, вице-губернаторами и мэрами крупнейших городов.

Союз армян России - это своеобразный клуб российских долларовых миллиардеров армянского происхождения, которые нажили свое благосостояние на двух факторах - на близости к российской федеральной и региональной власти, от которой на условиях "административной ренты" или "откатов" получали заказы на выполнение государственных заказов или закупок, и на эксплуатации дешевой рабочей силы из Армении, которую им массово поставлял криминальный правящий "карабахский клан" Кочеряна-Саргсяна.

Полагаю, что Союз армян России как структура в скором времени прекратит свое существование, по крайней мере, в нынешнем ее виде, так как окажется для своих хозяев неэффективной в административном плане и затратной финансовой структурой, от которой они очень скоро откажутся как от изжившей свой ресурс.

Почему армяне не могут без диаспоры? Дело в том, что диаспора - это естественное состояние существования армянского народа, так сложилось исторически. Причина такого положения дел достаточно проста: до ХХ века, до советской власти, армяне никогда не были единым народом, не говоря уже о политической нации. Они испокон веков являлись религиозной общностью, в состав которой входили представители самых разных народов - от кипчаков до индусов, для которых многие века армянский язык был языком богослужения, а не повседневного общения.

И только в последнее столетие, быть может, в последние 130 лет, благодаря террору дашнаков и национальной политике СССР армяне стали, наконец-то, говорить на одном языке, хотя старшее поколение еще помнит национальные языки своих предков. Однако общая религиозная традиция так и не смогла преодолеть специфики образа или уклада жизни отдельных групп внутри самого армянства, которые в бытовой или брачно-семейной сфере продолжают сохранять свою автономность, что приводит к тому, что отдельные группы армян органически не смешиваются между собой. Именно поэтому им для комфортного социокультурного существования нужна диаспора, чтобы называть себя армянами перед властями страны или территории проживания, а самим жить по той традиции, которую им заповедали предки, правила жизни которых зачастую бывают очень далеки от армяно-григорианской религиозной традиции и правил социального бытия жителей современной Армении.

Лейла Таривердиева