Взлет армянской экономики отменяется - люди не верят Пашиняну

Армении переживает смутные времена.

В начале октября парламент Армении, большинство в котором по-прежнему принадлежит депутатам бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), на специальном заседании принял поправки в закон о регламенте Национального собрания, тем самым сняв с повестки дня вопрос о самороспуске и проведении внеочередных парламентских выборов.

Мотивы бывшей правящей партии, а также ее попутчиков, как АРФД, очевидны - избрание нового парламента для многих из них означает политическую смерть и, следовательно, риск лишиться огромных наворованных состояний и даже свободы. Для премьер-министра Никола Пашиняна - досрочные выборы также имеют критическое значение, так как, располагая несомненной поддержкой электората, он надеется получить в новом парламенте большинство мандатов, и соответственно, "свободные руки", чтобы следовать без помех своим политическим курсом. Задержка чревата угасанием революционного пыла масс и, соответственно, ослаблением электоральной поддержки новой власти. Проведение выборов досрочно, по логике вещей, положит конец "перманентной" революции, когда сопротивление старого парламента приходится каждый раз ломать с помощью массовых акций. На текущий момент положение таково, что с большой долей уверенности можно полагать, что новый парламент будет по сути однопартийным, состоящим сплошь из сторонников премьера.

Между тем в экономических кругах Армении и за ее пределами сложилось ошибочное мнение, что необходимость досрочных выборов обусловлена, в том числе, и важными экономическими мотивами. По данным СМИ, власти хотят экономические проблемы решить привлечением инвесторов, которых удерживает от капиталовложений политическая неопределенность в стране, и выборы, де, призваны положить ей конец. Например, проживающий в России армянский бизнесмен Левон Марко сообщил с энтузиазмом в интервью Первому Информационному, что после выборов в страну приедут сотни инвесторов, которые сегодня ждут политической стабилизации в Армении, что автоматически приведет и к экономической стабилизации.

Однако, есть и другая точка зрения. По мнению политолога Сурена Суреняна, поскольку в стране политической стабильности на данный момент нет, то и о привлекательности экономических условий говорить рано. Однако будет ли обретена политическая, а с ней и экономическая стабильность, если провести поспешные выборы? Думается - нет, поскольку экономический рывок вовсе не обусловлен наличием однопартийного парламента.

По сути, с Суреняном трудно не согласиться, поскольку, инвесторам важна стабильность, гарантия равных условий для всех, понятная и справедливая налоговая политика, а не то, как зовут первых лиц или как называются их партии. Безусловно, для ощущения факта стабильности потребуются не дни, не месяцы, а, как минимум год или более. Кроме того, отсутствие в новом парламенте реальной оппозиции - а общенациональная поддержка новой власти ее и не предполагает - послужит еще одним фактором отпугивающим инвестора, который намерен работать легально, без теневых договоренностей и прочих коррупционных дел. Ведь в отсутствии плюрализма в парламенте возможно принятие ошибочных или своекорыстных, в том числе и экономических решений.

Между тем, по мнению экспертов, коррупция, которой новая власть объявила непримиримую войну, по сути, неискоренима, по крайней мере в таких странах, как Армения, где культ обогащения налицо. Даже в случае реальной борьбы государства с коррупцией, как это случилось, к примеру, в Грузии, последняя маскируется, уходит в тень, внешне исчезает на низовом уровне, но остается в высших кругах экономической и политической иерархии.

Наряду с этим, отсутствие четкой экономической политики новой власти также расхолаживает потенциальных инвесторов. По меткому определению вице-спикера Эдуарда Шармазанова (еще одного представителя РПА) данная программа представляет собой сборник довольно широких мечтаний, пожеланий и тостов. Пожалуй, это единственная в своем роде в мире государственная экономическая программа, в которой нет ни цифр, ни путей решения проблем, вообще никакой конкретики.

К сожалению, мало кто из армянских экономистов и политологов осознает, или же, осознавая, не решается признаться, что неразрешенный карабахский конфликт остается главным препятствием на пути экономического прогресса в РА. Но уже находятся те, кто прямо в лицо новым властям говорит всю правду о мрачных перспективах армянской экономики, противоречащих заявлениям премьера Пашиняна.

Экс-премьер Армении, бывший депутат парламента Армении Грант Багратян обратился на своей странице в Facebook к записи премьер-министра Никола Пашиняна об экономическом взлете.

"Никол Пашинян сделал на своей странице в Facebook такую запись: "Набираем силу для экономического взлета. После революции, то есть, с мая этого года и по сей день, активы банковской системы возросли на 10.5 процентов, кредиты выросли на 7.0 процентов, кредиты физических лиц - на 10.4 процента, юридических лиц - на 4.3 процента. Вклады увеличились на 9,2 процента".

Здесь неправильно все. Прежде всего, подобные вещи говорил часто также С.Саргсян. Несколько раз возразили, больше не повторял.

Во-вторых. Обязан был отметить, что сравнил май-сентябрь этого года с маем-сентябрем прошлого года, прошлым декабрем-апрелем или просто с апрелем. Ведь есть сезонный фактор. Это неправильное сравнение.

В-третьих. Начнем с вкладов. Есть три способа расчета - в драмах, долларах и/или евро. В драмах - правильная методика в текущий период по сравнению с прошлым периодом: вклады x проценты вклада в данной валюте x процент экономического роста. Таким образом, чтобы в Армении вклады сравнительно не уменьшались, они должны были возрасти 9.5+7.7=17.2%. Здесь есть незначительная неточность - 7.7 восьмимесячный экономический рост (9-месячный экономический рост не опубликован). Аналогично рассчитываем в долларах и/или евро.

В-третьих, активы возросли на 7 процентов. Должно быть 17.2% + % банковского спрэда (разница между процентом кредита и процентом вклада). То есть примерно 20 процентов.

В-четвертых, в полномочия премьер-министра не входит Центральный банк. Посему пусть Центробанк сам объявляет эти цифры. Не нужно также запрашивать цифры в ЦБ, поскольку они постоянно врут.

В-пятых. Премьера должно беспокоить состояние экономики. Во втором квартале по сравнению с первым инвестиции сократились в 11 раз. Да и первый не очень годился. Сейчас в условиях полного отсутствия инвестиций растет потребность в кредитах. А в этом уже нет ничего хорошего", - написал на своей странице в Facebook Грант Багратян.

Вряд ли Никол Пашинян понял возражения экономиста и его аргументы. Приходится сомневаться, что он сумел вникнуть даже в то, что написал на своей странице сам.

Но самая большая ошибка наших соседей, конечно же в том, что они все еще полагают, что экономика страны может расти и цвести без разрешения карабахского вопроса. Исходя из этого, настаивают на непримиримости в карабахском вопросе, поддержании напряженности и дальнейшей милитаризации, рассчитывая, что Азербайджан однажды испугается и отступит.

На самом деле, все будет совсем по-другому. И никакие досрочные выборы и прочие меры не помогут. Правда в том, что и через четыре года, и даже при наличии разумной программы, проблемы Армении не удастся решить никому, будь во главе нее сам знаменитый Дарон Аджемоглу. Потому что кто бы ни был у власти, он будет заниматься самообманом и обманом своего народа эфемерными обещаниями, разбивающимися о наличие у Армении неурегулированного конфликта с Азербайджаном и оккупацию азербайджанских земель. Пашинян, РПА, или кто-то другой могут написать сотню самых толковых программ, однако воз останется на месте, пока не решится этот, самый главный с точки зрения будущего Армении вопрос.

Совершенно очевидно, что единственный путь к экономическому благоденствию Армении лежит не через "революции" и перевыборы, а через нормализацию отношений с Азербайджаном и Турцией.

Остается только надеяться, что, упавшая после недавней "революции" искра здравомыслия все-таки не погаснем и однажды разбудит всю страну, и ее социальный запрос подтолкнет и власть к соответствующим шагам. Как говорится, аминь!

Сабухи Иманов