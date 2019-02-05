Новый этап культурных реформ в Азербайджане

Необходимо признаться, что сегодня "культура" в массовом общественном сознании, а тем более, в повседневном сознании тинэйджеров, в своей основе не ассоциируется с такими "понятиями" как библиотека, дом культуры или музей. "Яркий" телевизионный эфир, с не менее яркими представителями шоу-бизнеса, бесконтрольный интернет, "легкая" и доступная западная культура, а также удивительно быстро распространяющаяся тотальная безвкусица делают свое "доброе" дело. Жаргон заменил красивую речь, шаблоны подменили необходимость думать, а культура перестала входить в список социальных запросов населения. Краски еще более сгущаются с учетом того, что глобальная "мода" унифицирует эстетический вкус и диктует социальные тенденции. При этом следует подчеркнуть, что данные процессы свойствены не только для столицы, они уже специфичны и для наших регионов. Справедливости ради также оговоримся, указав на тот факт, что подобные процессы симптоматичны для многих стран современного мира. Эти тенденции также "обзывают" издержками переходного периода.

Более того, культура сельской жизни, в своем классическом понимании, практически перестала существовать. Этот культурно-идеологический вакуум с особым "азартом" и удовольствием заполняется практически бесконтрольным интернетом и некачественным безвкусным эфиром. А спутниковые тарелки, в особенности в регионах, и вовсе выполняют функцию идеологических диверсантов, которые имеют доступ в дом практически любой семьи. Бороться в одиночку с подобными тенденциями невозможно. Данное обстоятельство еще раз доказывает необходимость специализированных и продолжительных государственных программ.

Считаю, что учреждения культуры, в особенности те, которые функционируют в регионах, должны иметь специфические рабочие программы, которые будут учитывать социокультурные и экономические особенности конкретных областей. Шаблонный подход в формировании годового рабочего плана без учета местных особенностей и локальных социальных запросов могут привести к окончательному подрыву актуальности культурных учреждений. Необходим дифференцированный механизм поддерживания социально-политической актуальности подобных учреждений. Собственно говоря, это тот же самый принцип, который благодаря Президенту Азербайджана применяется в национальной экономике, а именно, политика отраслевой дифференциации.

При наличии такого риска, как окончательная потеря социальной популярности учреждений культуры, отворачиваться даже от тех учреждений, которые, мягко говоря, не совсем хорошо справляются со своей работой, может только усугубить состояние дел, что, конечно, практически сразу негативно отразиться на показателях гуманитарного роста страны. И в тоже время, как раз наоборот, подобные тенденции могут создать "благоприятные" условия для того, чтобы развивались негативные тенденции, которые планомерно будут только отдалять нашу молодежь от национальной культуры и моральных ценностей, являющихся основой воспитания целых поколений. А ведь культурные ценности являются не только инструментом воспитания, но и фундаментом национальной идеологии.

Отчасти, даже эти факты доказывают значимость и необходимость в первую очередь, качественных реформ. Без стратегических преобразований количественные реформы будут только причиной очередных структурных сокращений. Новое видение, новые подходы, новый образ профессионального мышления, расширение применения креативных методов работы, формирование новой рабочей философии, а также поддерживание творческого либерализма в совокупности могут предотвратить необходимость "хирургического вмешательства" в виде структурных сокращений.

Согласен, слишком сложное видение вопроса, однако, он требует своего разрешения. Так как количественные преобразования скорее не решают проблемы, а отодвигают их. Здесь же считаю необходимым отметить также и то, что реформы могут подстегнуть учреждения на более плодотворную работу. Они могут стать неким первым предупреждением или первым сигналом, который систему управления конкретной отрасли может подстегнуть на рационализацию и самосовершенствование. Между прочим, весьма апробированный метод управления, он способствует "отрезвлению" профессионального мышления и стимулирует процесс самосовершенствования.

Нельзя забывать и о том, что культура может выступать в качестве устойчивого фактора стабильности. Считаю, что отчасти именно данная функциональная способность культуры может обеспечить ей неиссякаемую социально-политическую актуальность. В современный нам период жестких экономических отношений, стремительного и неконтролируемого потока информаций, а также формирования зачаточных основ гражданского общества восприятие культуры всего лишь как сферы развлечения и заполнения досуга является не просто ошибочным, подобное видение может привести к полной потери культурной идентичности целых наций.

Собственно говоря, одной из основных стратегических целей такой политической стратегии Запада как глобализация и является формирование единого информационно-культурного пространства, в котором будет господствовать "массовая культура", стирающая понятие идентичности и нивелирующая моральные ценности. Благодаря этой "массовой культуре" со временем исчезнет первоначальное содержание понятия национальное самосознание, а наши культурно-духовные потребности будут удовлетворяться доступным "ширпотребом", беспрепятственно транслируемым и массово тиражируемым посредством различных информационных источников.

Мировые тенденции, которых практически невозможно избежать, а также опыт целого ряда стран позволяют утверждать, что потеря культурной идентичности отражается на качестве полноценного суверенитета. Развитие культуры - это гарант развития общества. Кроме того, именно культура, как раз и может обеспечить гармоничность процессам модернизации общественного сознания. Представьте ситуацию: государство, в котором наблюдается "завозной" научно-технический прогресс (в основном за счет приобретения новых технологий), а культура при этом находится в состоянии стагнации. Это будет пародия на развитие. Качественная модернизация должна начинаться в общественном сознании, что происходит посредством культуры и культурных механизмов. "Культура" должна восприниматься в качестве источника устойчивого развития. Необходимо отказаться от потребительского подхода к восприятию культуры и попытаться сформировать созидательную парадигму ее существования, что предполагает переосмысление в общественном сознании роли нашей культуры.

Асиф Усубалиев, кандидат политических наук

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook