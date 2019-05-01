В последнее время вопрос изолированности Армении от остального мира все чаще выносится на страницы местных СМИ. Словно проблему только что заметили. Хотя на самом деле ей столько же лет, сколько и армянской оккупации азербайджанских земель. Эта проблема - порождение агрессорской политики Еревана, и сойдет на нет она только с исчезновением первопричины.

В Армении прекрасно понимают, что к чему, но как и сама эта страна построена на мифах, так и политика ее строится на фальши, и это никого не возмущает и не удивляет. В противном случае в армянских СМИ не возникла бы тема о гипотетическом казахстанском зерне для Армении, которое не пропустит Азербайджан.

Тема возникла в связи с тем, что на днях Грузия и Казахстан договорились о понижении тарифов на транспортировку пшеницы и далее об увеличении объемов ее экспорта.

Как сообщает Спутник-Грузия, стороны договорились о том, что Казахстан из своего государственного бюджета будет субсидировать поставки казахстанской пшеницы на грузинский рынок и опустит тарифы до 50%, что позволит грузинской стороне по сравнительно низким ценам получить казахстанскую пшеницу и кардинально решить эту проблему.

Окончательное решение будет принято после визита премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Казахстан.

Вопрос импорта пшеницы для Армении - больная тема. Эта страна закупает зерно только в России. Зерно перевозится, точнее до середины прошло года перевозилось фурами через КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе, а оттуда - в Армению. Этот путь, и без того сложный, усложнило правительство Грузии, принявшее в прошлом году решение о запрете на транспортировку кукурузы и пшеницы через Грузию в Армению автомобильным транспортом. Запрет продлен до 1 октября 2019 года. Причиной его введения послужили заторы, возникающие на указанном КПП из-за погодных условий, стихийных бедствий и прочих причин. Прошлым летом многокилометровые пробки создали проблемы для туристической сферы страны - сотни туристов из России не смогли въехать в Грузию. Желая снизить эти потери, правительство приняло решение запретить фурам с зерном для Армении пересекать КПП. Армянским импортерам было предложено воспользоваться паромной переправой, что гораздо дороже и муторнее.

За прошедшее время Армения и Грузия периодически возвращались к этой теме. Результатов пока нет. Более того, для армянских фур введены ограничения по весу груза - не более 40 тонн.

После достижения договоренности о казахстанской пшенице, в Армении воодушевились и начали рассматривать возможности воспользоваться этим фактом для решения угрожающей продовольственной безопасности страны проблемы.

Перспектива поставок зерна из Казахстана в Армению теоретически возможна двумя маршрутами. Первый закрыт для Армении, потому что пролегает через территорию Азербайджана. Второй слишком дорогой - через Россию. По этой причине армянские трейдеры-перевозчики ограничиваются поставками на внутренний рынок российской пшеницы. Об этом сказал Спутник-Армения директор крупной компании по производству муки "Манана Грейн" Гурген Никогосян.

Никогосян вполне разумно заметил, что самый удобный и дешевый путь - через Азербайджан для Армении закрыт. Правда, не из-за отсутствия дипломатических отношений, как указывает армянский предприниматель, а по причине агрессорской политики его страны. По той же причине между Азербайджаном и Грузией существует договоренность, согласно которой последняя не может поставлять или перепродавать в Армению грузы, транспортируемые через азербайджанскую территорию. Это был бы нонсенс, если бы пострадавший от армянской агрессии Азербайджан взялся бы облегчать жизнь оккупирующему его территории соседу.

В данном случае казахстанская пшеница для Грузии будет транспортироваться по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Новый железнодорожный коридор создал множество дополнительных возможностей для стран региона. Эти возможности прошли только мимо Армении. Помнится, в преддверии ввода БТК в эксплуатацию, в Армении строили планы по присоединению к грузинскому участку магистрали. В Ереване полагали, что имеют на это право ввиду партнерства с Грузией. Для убеждения Тбилиси использовался такой аргумент, как стремление Грузии в Европу со всеми вытекающими отсюда обязательствами. Но демагогия не помогла - армянской стороне было объяснено, что железная дорога построена на азербайджанские деньги и он тут главный.

Продолжая жаловаться, Никогосян отметил, что товары из Казахстана на армянский рынок в обход Азербайджана могут поступать через Россию, однако такой путь длиннее и дороже. На практике это бы выглядело так: из Казахстана зерно должно дойти до Владикавказа, оттуда на фурах их доставляют через КПП "Верхний Ларс" до КПП "Баграташен", далее пшеница переправляется железнодорожным транспортом до Еревана. Перевозчикам этот маршрут невыгоден, сказал предприниматель.

В комментарии армянским журналистам директор Центра исследования транспортного коридора Грузии Паата Цагареишвили тоже выразил сомнение, что армянские трейдеры смогут что-то выгадать от новых договоренностей Грузии и Казахстана, причина - прохождение маршрута транспортировки зерна через Азербайджан. Обойти Азербайджан никак не удастся.

Да, в регионе практически ничего нельзя решить в обход Азербайджана, он так или иначе присутствует во всех проектах и решениях. А в вопросах транспортных коридоров и транзита равного ему по возможностям нет. Будь Ереван разумнее, не бойся Никол Пашинян так своих националистов и террористов, возможно, к моменту загрузки в Казахстане первого поезда с зерном для Грузии Армения имела бы право голоса.

Ну, а так очередной поезд уйдет без Армении.

Зульфугар Ибрагимов