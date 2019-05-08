8 мая - очень важный и широко отмечаемый в Армении день календаря. В этот день 27 лет назад армянскими вооруженными формированиями был оккупирован азербайджанский город Шуша. Но в этом году празднества были отодвинуты на второй план в связи с первой годовщиной другого события - избрания Никола Пашиняна премьер-министром.

Напомним, что Пашинян стал премьером Армении 8 мая 2018 года после повторного голосования в парламенте. Первое, состоявшееся неделей ранее, было провалено парламентским большинством. Между тем, и тогда, и сейчас у многих нет сомнений, что события были срежиссированы так, чтобы избрание Пашиняна совпало с днем оккупации Шуши. Поэтому для Никола сегодня двойной "праздник".

В честь своей первой годовщины Пашинян устроил многочасовую пресс-конференцию под названием "100 фактов о новой Армении". Он был обязан отчитаться о том, что сделал и чего не сделал за год, и попытаться объяснить армянам, почему их жизнь не стала лучше.

Восходя на престол, Никол Пашинян наобещал гражданам многое. Обещать он начал еще на пути из Гюмри в Ереван, направляясь в столицу в кепке и с рюкзаком свергать Сержа Саргсяна. Из обещанного фактически он выполнил только одно - посадил политических противников, прижал олигархов и уложил на асфальт их телохранителей. Не были же выполнены обещания поднять зарплаты и пенсии, открыть новые рабочие места, ликвидировать безработицу и бедность, обеспечить "великую репатриацию", возродить промышленность, спасти Севан, привлечь в Армению многомиллиардные инвестиции, сделать страну центром вселенной и так далее.

Ничего из вышеназванного не произошло, и потому пресс-конференция Никола Пашиняна превратилась по сути в оправдания и объяснения, почему он оказался обманщиком.

Информируя о потугах премьера объясниться, армянские СМИ опускают более мелкие пункты и останавливаются на основных и самых важных. А что может быть важнее в условиях Армении, чем инвестиции?

Напомним, что Пашинян обещал инвестиционный дождь сразу после переворота. Когда этого не случилось, он отодвинул срок на после парламентских выборов. Но инвестиции не только не выросли, но даже сократились.

"Я называют это трансформацией экономики", - туманно объяснил журналистам Пашинян.

По его словам, снижение инвестиций связано с тем, что ряд горнодобывающих компаний, в частности, Lydian Armenia, эксплуатирующая Амулсарское золотоносное месторождение, приостановили свою деятельность. Вместе с этим Пашинян заявил, что пришло время отказаться от добывающей промышленности, как основы экономики Армении, передают армянские СМИ.

Стоит пояснить, о чем идет речь. Помимо того, что в связи с помехами в ее деятельности Lydian прекратила инвестиции, ситуация, созданная вокруг этой британо-американо-канадской компании, заставила и других крупных зарубежных инвесторов задуматься о том, стоит ли вкладываться в Армению. Стало ясно, что в этой стране не дают гарантии иностранным инвесторам и любой может потерять здесь свои деньги по причине несостоятельности правительства.

В результате инвестиционного ливня или даже маленького дождика не произошло. Инвестиции после "революции" увеличились всего на 1,8 процента, или же на несерьезные 4,5 миллиона долларов. И то только за счет выпрошенных у диаспоры средств. Объяснить этого несоответствия реалий со своими прогнозами Никол Пашинян не смог. Иначе пришлось бы констатировать горькую истину, которая гласит: с Арменией никто не хочет иметь дела. Отчасти по причине ее зависимости от России, но в основном из-за нестабильности страны и ее оккупационной ауры. Как бы ни старались наши соседи, клеймо оккупанта сводит на нет все их усилия.

Таким образом, в вопросе иностранных инвестиций все надежды остались только на диаспору, что признал и сам Пашинян.

Еще одним из серьезных и определяющих для страны обещаний было обещание вернуть в Армению всех сбежавших граждан, а также организовать "великую репатриацию". По прогнозам Пашиняна, сразу после "бархатной революции" соотечественники бросятся на самолеты и поезда, стремясь поселиться раз и навсегда в "свободной Армении". Однако численность населения, немного увеличившись год назад за счет приехавших поучаствовать в беспорядках армян, снова начала падать. По последним данным, на 1 апреля 2019 года население сократилось еще на 7,8 тыс. человек. А ведь Никол обещал, что в ближайшие двадцать лет армян в Армении станет вдвое больше.

Пашинян не смог внятно объяснить, почему "великая репатриация" не удалась, предпочтя говорить о том, что он лично считает своим успехом.

Например, о покупке российских Су-30СМ. Хотя договоренность об этом была достигнута еще при Саргсяне, Пашинян считает это своей заслугой. Гордится Никол также повышением зарплат полиции и спецслужбам аж на 30 процентов. Почему при этом упал уровень жизни основной массы населения, премьер-министр умолчал. Как и о массовых сокращениях и увольнениях, в том числе в государственном аппарате.

Как ребенок гордится коллекцией фигурок "Лего", армянского премьера распирает от гордости, когда он говорит о посаженных за решетку чиновниках и даже экс-президенте. В Армении, мол, сидят экс-президент, вице-премьер, экс-министр обороны, экс-глава Генштаба, экс-министр экологии, экс-глава СПИСА (Служба принудительного исполнения судебных актов) и другие высокопоставленные чиновники. О бессмысленности же возбужденных процессов, носящих больше характер личной вендетты, чем заботы о торжестве справедливости, Пашинян ничего не сказал.

Пожалуй, это все достижения "бархатной революции". Возникает вопрос - стоило ли из-за этого устраивать переворот?..

А теперь о главном, чего не сделал Никол Пашинян и что могло бы автоматически решить многое из обещанного им. Речь о карабахском урегулировании, которое за последние год ничуть не продвинулось, а, наоборот, процесс еще более запутался.

На пресс-конференции Пашинян рассказал, сколько стиральных машин было подарено армии, сколько систем видеонаблюдения установлено на границе, сколько срочников заменено контрактниками, какие, пардон, трусы теперь носят солдаты и что едят.

Между тем, в армянской армии продолжаются самоубийства, цветет дедовщина, отсутствует воинская дисциплина.

Достаточно путано ответил он и на вопрос о возможности возобновления войны и ситуации на линии соприкосновения.

"Мы (с президентом Азербайджана - ред.) обмениваемся информацией и обеспокоенностью. В ходе этого, конечно, звучат и взаимные обвинения. Я надеюсь, что нам удастся понять эту ситуацию - что происходит и почему", - сказал он.

Справедливости ради отметим, что Никол Пашинян не стал бросаться угрозами и обвинениями, как это принято у армянских официалов. Чем еще раз доказал, что хочет и мог бы сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки, если бы не националистические настроения и жесткая позиция определенной части общественности. Против этого Никол пойти не в состоянии, но именно от мира с соседями зависит выполнение всех данных им армянам обещаний.

Хочется думать, что премьер Армении это осознает.

Зульфугар Ибрагимов