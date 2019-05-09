На днях, 12 мая режиму прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении исполняется 25 лет. Четверть века два государства находятся в состоянии мнимого мира, а растянувшийся на годы переговорный процесс давно уже не внушает оптимизма.

Обо всем этом мы беседуем с депутатом Милли Меджлиса Расимом Мусабековым.

Армянская пропаганда лжива от начала и до конца. В начале 90-х они воспользовались периодом безвластия в Азербайджане и оккупировали при российской помощи районы по периметру границ бывшей НКАО. Но после того, как Президентом Азербайджана стал Гейдар Алиев, власть и управление страной было упрочено, легкие захваты для армянской военщины закончились. Бои приобрели упорный, кровопролитный характер с большими потерями с обеих сторон.

Напомню, что Армения была в кольце блокады, лишена топлива и электроэнергии. В отличие от армян, Азербайджан обладал людскими и экономическими ресурсами для продолжения войны, что и продемонстрировал операцией по освобождению Горадиза. Но для подписания "Контракта века" по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли необходимо было перемирие.

В этих условиях стороны пошли на подписание соглашения о прекращении огня, за которым в течение месяца должно последовать подписание мирного договора и вывод армянских вооруженных сил из оккупированных районов.

К сожалению пользуясь поддержкой своих зарубежных покровителей, Армения всячески затягивала выполнение 4-х резолюций Совбеза ООН, и переговоры по мирному урегулированию конфликта продолжаются до настоящего времени.

Назвать прошедшие после установления режима прекращения огня четверть века мирными довольно сложно, так как перестрелки практически не прекращались, проводились диверсионно-разведывательные рейды, а потери погибшими и ранеными доходят до нескольких тысяч с обеих сторон. Но за исключением апрельских боев 2016 года, крупномасштабных военных действий не проводилось. Правильно охарактеризовать сложившуюся ситуацию как "ни войны, ни мира".

Причина ожидаемого прорыва в карабахском урегулировании была связана с так называемой "бархатной революцией" 2018 года в Армении, когда Никол Пашинян, мобилизовавший протестное движение, снес надоевший всем коррупционно-мафиозный режим Сержа Саргсяна. Вести со стороны Армении переговоры и взять ответственность за трудные компромиссные решения с армянской стороны попросту было некому. Поэтому переговоры возобновились только в 2019 году. Все еще имеются определенные признаки, указывающие на возможный позитивный исход нынешнего переговорного раунда, но, к сожалению, весь предыдущий опыт дает мало оснований для оптимизма.

Как бы там ни было, мира без освобождения армянскими вооруженными силами оккупированных азербайджанских территорий не будет. Это очевидно как армянам, так и их зарубежным покровителям. Нас всячески пытаются склонить хотя бы к частичным территориальным уступкам. Но как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев, мы не уступим армянам ни пяди наших земель и не допустим создания на нашей территории марионеточного второго армянского государства.

Принудить Азербайджан к капитулянтскому миру не сможет никто. Армения при внешней поддержке может еще какое-то время упорствовать в своих аннексионистских притязаниях, но логика геополитических процессов с каждым годом снижает шансы на их реализацию. На стороне Азербайджана кратное демографическое, экономическое и военное превосходство.

Наша позиция полностью соответствует международному праву и пользуется поддержкой ООН, Совета Европы, ОИС, Движения неприсоединения и др. Поэтому армяне стремятся под прикрытием имитационных переговоров сохранить и пролонгировать статус-кво в надежде, что какие-то геополитические сдвиги или повторение хаоса начала 90-х даст им шанс достичь цели легализации территориальных захватов. Напрасные ожидания. Азербайджанский народ извлек горькие уроки из своей недавней истории и убедился в опасности безвластия. И сегодня он един в том, чтобы оградить свою независимость от посягательств и восстановить территориальную целостность Азербайджана.

Лейла Таривердиева