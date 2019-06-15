На днях Никол Пашинян получил еще одно доказательство падения популярности своей власти. Депутат парламента Армении от пашиняновской фракции "Мой шаг" Геворг Папоян собрался провести пресс-конференцию, но на нее никто не пришел, кроме самого депутата и корреспондента Panorama.am. Больше никого из журналистов болтовня представителя власти не заинтересовала.

А ведь тема пресс-конференции была самой что ни на есть актуальной: "Новые реформы Налогового кодекса: реальны ли муссируемые о подорожании новости. Общая экономическая ситуация".

Конечно, все это важно и актуально - реформы, подорожание, экономическая ситуация. Но слишком было много бессмысленных речей и невыполнимых обещаний, что лишило общественность и СМИ желания слушать продолжение пустой болтовни. От члена парламентского большинства никто не ждет вразумительных обоснований тех или иных процессов и правдивых цифр.

Власти сделали все, чтобы граждане Армении перестали думать о своих пустых карманах и желудках. В стране что ни день, то скандал, а кризис между Ереваном и оккупированным Карабахом полностью перетянул на себя внимание общественности. Экономический же пакет забыт властями всерьез и надолго - происходящие процессы однозначно об этом говорят. Кому в таких условиях будет интересно слушать мнение очередного "революционного" болтуна?

Кстати, Папоян преподает в одном из ереванских вузов, и во время "второй революции" Пашиняна он очень активно себя проявил. После объявления премьером новой "революции" и обращения к народу с призывом блокировать суды, Папоян нарисовался в Facebook с записью следующего содержания: "Меня завтра не будет на занятиях. Предлагаю студентам вместе блокировать здания судов. Пропуски обязательно наверстаем после завершения второго этапа революции".

Правда, запись эту он потом потихоньку удалил.

Проще говоря, команда Пашиняна по уши ушла в политику и отодвинула на задний план все прочие сферы. Хотя утверждать свою власть Никол должен был начать именно с этих сфер, потому что они, как говорится, ближе к телу народа. Экономическая деятельность ушла в прожекты и популистские заявления. Правительство Пашиняна предпочитает обсуждать то, что "можно было бы сделать, если бы", а не то, что возможно реализовать на самом деле. Так проще.

Зульфугар Ибрагимов