ТАСС посвятил материал 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Со слов бывшего замминистра транспортного строительства СССР - начальника ГлавБАМстроя (1986-1990 годы) Ефима Басина ведется рассказ об основных моментах и главных действующих лицах в истории грандиозной магистрали.

Немалое место в статье уделено воспоминаниям об Общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, который в тот период занимал пост первого заместителя главы Совмина СССР и курировал вопросы строительства.

Вот что рассказывается об этом Александр Толочко в своей статье "Аварии, награды и новые города. 45 лет назад началось строительство БАМа":

"На БАМе было применено много инновационных технологий, которые пригодились в развитии строительного сектора экономики. При возведении мостов трудностью стало отсутствие подъездных путей. Строители научились ставить опоры и пролеты прямо с железнодорожного пути. Авторы этой уникальной технологии получили Госпремию СССР. Особую сложность для строителей представляла прокладка тоннелей. Например, Кодарский тоннель, который располагался на территории Читинской области в районе вечной мерзлоты. Туда в 1984 году, перед открытием сквозного движения по БАМу, как раз приехал первый зампред Совмина СССР Гейдар Алиев, который курировал вопросы строительства", - вспоминает Басин.

Работы отставали от графика. Гейдару Алиеву доложили о задержке, и он попросил ответственных за строительство лично разобраться в ситуации. Басин, два министра и начальник Главтоннельметростроя Юрий Кошелев направились на объект.

В тоннеле была сделана проходка, а бетонная обделка отстала. Грунт начал оттаивать, и было видно, как течет вода. Мы прошли немного вперед, я еще хотел дальше пройти. Мне тоннельщики говорят: "Опасно, нельзя!". Только мы вышли из тоннеля, как там все обрушилось

Далее Гейдар Алиев совершил рабочую поездку с инспекцией вдоль магистрали. "Представители "девятки" (9-е управление КГБ СССР, ведало обеспечением безопасности руководства страны - прим. ТАСС) взяли с меня подписку, что я отвечаю за безопасность одного из руководителей страны. За день до прибытия гостя пригнали литерный поезд из Москвы", - рассказывает Басин.

К этому времени путь в одном из тоннелей - Байкальском - был уже уложен. Однако объект в эксплуатацию еще не был сдан - в частности, там не работала вентиляция.

Сотрудники КГБ сказали, что не могут допустить, чтобы член политбюро ехал по недоделанному тоннелю. Это означало, что пассажиров спецсостава нужно высаживать перед тоннелем, провозить машинами, а затем снова сажать в вагоны и ехать дальше.

"Мы стали готовиться, а там горы, причем с осыпями, подъездов нет - ямы, ухабы. А сопровождающих сотня машин", - отмечает начальник строительства.

Когда поезд подъехал к тоннелю, Басин сказал Гейдару Алиеву, что по протоколу они должны пересесть в машины и после тоннеля вернуться в вагоны. При этом он добавил, что ездил по тоннелю, и "он нормальный, хорошо продувается". "Езжай прямо!" - отрезал Алиев.

Поезд с высокими гостями проехал по тоннелю. После этого у Басина состоялся жесткий разговор с сотрудниками спецслужбы, однако серьезных последствий не было.

На Байкале во встрече высокого гостя из Москвы принимал участие первый секретарь Бурятского обкома Анатолий Беляков. Он предложил Алиеву "отведать байкальской водички". Гейдар Алиев согласился, но Беляков вместо воды набрал в кружку водки. Алиев выпил и говорит: "Да, хороша водичка!"

Кстати, именно Гейдар Алиев, по существовавшей тогда традиции, "водил по членам политбюро" Басина перед его назначением на пост начальника ГлавБАМстроя в 1986 году.

"Гейдар Алиев сыграл важную роль в создании БАМа и соцобеспечении строителей железной дороги. Очень помог азербайджанцам, которые поехали строить магистраль, вернуться домой", - вспоминает Басин.