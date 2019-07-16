В Культурном центре Службы государственной безопасности состоялось мероприятие, посвященное 50-летию прихода Общенационального лидера Гейдара Алиева к власти. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на СГБ.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники СГБ, ветераны органов безопасности, профессорско-преподавательский состав и курсанты Академии СГБ имени Гейдара Алиева.

Выступивший на мероприятии начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Али Нагиев, говоря о важной роли 14 июля в истории нашего народа отметил, что важные события, сложные и вызывающие гордость моменты, самые большие испытания, успехи и победы этой даты связаны с именем выдающегося политического деятеля Гейдара Алиева и последовательно продолжающего его путь и успешно реализующего идеи Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Было отмечено, что начало службы великого лидера Гейдара Алиева в одной из важных структур государственной власти - органах безопасности, освоение высокого профессионализма и врожденые организаторские способности стали базовыми факторами, определившими весь жизненный путь выдающегося лидера.

Генерал-лейтенант Али Нагиев подчеркнул, что неоценимые заслуги главы государства Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во имя надежного обеспечения интересов и безопасности народа, каждого гражданина, повышения материального благосостояния людей, сохранения и пропаганды национально-нравственного и культурного наследия, в целом, непрерывного прогресса и дальнейшего укрепления республики воспринимается нашим народом с безграничным одобрением и высоко оценивается в мире. Начальник СГБ подчеркнул, что традиции любви к народу и верной службы Родине Гейдара Алиева всегда живы и неуклонно продолжаются в Службе государственной безопасности.

Председатель объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана Шамиль Сулейманов в своем выступлении с почтением отозвался о годах службы в органах безопасности под руководством великого лидера, поделился воспоминаниями. Он отметил, что великий лидер Гейдар Алиев мастерски избавлял наш народ и государство от самых тяжких бед и навечно остался в национальной памяти, сердцах миллионов, как лидер и инициатор общественного, политического, экономического и культурно-духовного возрождения республики.

Курсант Академии, стипендиат Гейдара Алиева Ш.Ибрагимли рассказал о безграничном внимании и заботе великого лидера о молодежи. Было отмечено, что курсанты этого высшего учебного заведения специального назначения, созданного усилиями Общенационального лидера, всегда будут верны наследию и идеям Гейдара Алиева, беречь независимость и суверенитет Родины как зеницу ока, приложат все усилия для глубокого усвоения премудростей науки и профессионализма во имя надежной безопасности государства, под мудрым руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Мероприятие завершилось художественной программой патриотического характера, подготовленной творческим коллективом Культурного центра.