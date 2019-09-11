Новый ситком от (армянского) канала ТНТ - сериал "Жуки", посвященный социальному и ментальному расслоению в России, - был широко разрекламирован и уже удостоился хвалебных рецензий от критиков, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Отзывы зрителей пока достаточно противоречивы. Конечно, создатели проекта поднимают злободневный вопрос: способны ли понять друг друга люди из разных слоев общества и есть ли у них шанс стать единым народом (провокационная постановка вопроса)? Но формат проекта не очень вяжется со столь серьезным посылом.

В центре сюжета - трое молодых москвичей, разработавших новое приложение для быстрых знакомств и надеющихся продать его крупному инвестору (Игорь Верник). Когда сделка срывается и парни попадают под призыв, они отправляются на альтернативную службу в деревню Жуки, которая по сценарию расположена в Саратовской области. Здесь трое модных и современных стартаперов - Никита (Вячеслав Чепурченко), Дэн (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) - вынуждены разносить пенсии старикам, лечить скот и обучать детей информатике, несмотря на отсутствие в селе компьютеров и интернета. А заодно - познавать мир, который, оказывается, не ограничен роскошными бизнес-центрами, богемными кафе, креативными пространствами и виртуальным общением.

Режиссер "Жуков" - Константин Смирнов, известный по комедийным проектам на каналах ТНТ и СТС ("Универ. Новая общага", "Беглые родственники", "Zомбоящик"). Почерк сериала выдает, что над ним также работали люди, стоящие у руля Comedy Club Production, - Артур Джанибекян и Вячеслав Дусмухаметов. Чем же стал их новый проект - добродушной эксцентрической комедией, едкой сатирой или очередным проходным продуктом?

В сущности, "Жуки" - это история про отсутствие взаимопонимания между "простым народом", упорно сопротивляющимся всему новому и требующему хоть какого-то развития и движения, и "креаклами", которые так стремятся выделиться из "серой массы", что незаметно для самих себя деградируют в нормальных, житейских проявлениях.

Разумеется, это чрезвычайно благодатная тема для юмора и сатиры, на которую в советское и новое время было снято множество фильмов и сериалов. А сегодняшний день обогащает ее стремительной сменой тенденций, традиций и декораций в крупных мегаполисах, за которыми провинция не может угнаться.

Но после просмотра "Жуков" складывается впечатление, что зрителю просто бросили в лицо ворох стереотипов, вроде веры невежественных людей в излучение от мобильных телефонов. Да и пещерный уровень знания компьютерных технологий показан очень уж прямолинейно и натянуто.

То, что троица главных героев и их новые знакомые общаются, как говорилось в "Формуле любви", "хоть и по-русски, а на разных языках", дает поводы для множества шуток и нелепых ситуаций. Правда, нужно уточнить: чаще всего москвичи озадачивают провинциалов новомодными словечками, заимствованными из английского - вроде free love. Не говоря уже о том, что объяснить сельскому жителю пользу веганства, как это пытается сделать один из героев, в принципе довольно сложно.

Однако возникает вопрос, кто в этом диалоге более нелеп. Тот, кто не видит мира дальше своего двора и, в лучшем случае, старенького телевизора - или тот, для кого вселенная ограничена экраном смартфона и множеством приложений, облегчающих жизнь? Тот, кто застрял на аграрной стадии развития общества - или тот, кто подменил осязаемую жизнь виртуальной? Тот, кто просто пытается выжить - или тот, кто смыслом своего существования избрал самолюбование в антураже здорового образа жизни, свободных отношений, космополитизма и индивидуальности?

Естественно, "придурь", приписываемая и "народу", и "креаклам", очень гипертрофирована. Особенно это касается главных героев. Сквозь откровенно шутовской характер показанных в сериале конфликтов столичных жителей с сельскими, из которых наиболее колоритный представитель закона в исполнении Максима Лагашкина и недавно вышедший из тюрьмы Толик (Владимир Епифанцев), прорисовываются многие аспекты нашего сознания.

Поколение миллениалов растет внутренне самодостаточным, но не слишком приспособленным к окружающей среде. "Продвинутые" молодые люди знают о возможности выбора, о том, что не нужно слепо уповать на начальство и правительство, как, впрочем, и на общественную мораль. Они образованы, любознательны и в плане интеллекта имеют очевидный перевес. Но в то же время они зачастую более слабы в бытовых конфликтах и, не боясь социальных и политических катаклизмов на словах, в реальности с трудом адаптируются к некомфортной обстановке. У типичного "плебея", показанного в этом сериале, выживаемость куда выше.

В целом сериал "Жуки" вроде бы сфокусирован на пересечении прошлого, настоящего и будущего. Но избыточно грубый юмор и надоедливое музыкальное сопровождение делают его похожим на сборник анекдотов, а не на цельную историю.

Авторы словно заведомо отвергли возможность развития персонажей и налаживания между ними культурного контакта - ведь если герои поймут друг друга и научатся вести себя по-человечески, смеяться будет просто не над чем.