Премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на критику в свой адрес и однозначную позицию мира по этому вопросу, пытается настаивать на пронафталиненной популистской формуле "Карабах - это Армения". Но безуспешно. После жесткого ответа Президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявившего на встрече в Сочи, что "Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак", армянский премьер полностью утратил поле для маневра. Он не может ни уверенно продолжать в том же духе, ни отказаться от скандального тезиса. В обоих случаях он оказывается под огнем критики, а в первом вообще навлекает на Армению войну.

И все же Никол Пашинян остается Николом Пашиняном. А пиар и провокации остаются его стихией.

Принимая на днях главу сепаратистского образования, армянский премьер назвал Бако Саакяна марзпетом, то есть главой области Армении.

На этот факт сразу обратили внимание в соцсетях. Но эксперты пока не решаются комментировать, надеясь, что это просто "утка", монтаж, диверсия. Однако всех удивляет молчание самого Пашиняна и его администрации. Это наводит на мысль, что распространенная на странице премьер-министра в Facebook запись не подделка.

На записи, как свидетельствует, например, "Голос Армении", ясно слышно, как Пашинян говорит: "Уважаемый г-н "президент", уважаемый марзпет..." Правда, последнее слово звучит тише на фоне всей фразы. Из чего многие делают вывод, что запись смонтирована. Но почему тогда нет опровержений из офиса премьера? Почему молчит его болтливый пресс-секретарь Владимир Карапетян? Почему скандальную запись не удаляют с официальной страницы премьера? Может быть, премьер просто сострил, или он специально сделал вброс, зондируя настроения в обществе?

"Если и дальше будут так острить, не ровен час, в следующий раз услышим: "Уважаемый глава не признанной никем республики" или "уважаемый представитель армянской общины Нагорного Карабаха"", - прогнозирует с содроганием "ГА". И как не ужаснуться, ведь если Пашинян действительно назвал Саакяна марзпетом, значит, он "признает, что именно Армения осуществила агрессию против Азербайджана, о чем заявляет Баку, и что нет никакой государственности Карабаха и избранных властей, а есть марзпет, назначенный, как и другие марзпеты, из Еревана", пишет армянское издание.

Да уж, ситуация для армянской стороны не из приятных. В этом свете в Армении и оккупированном ею Карабахе задаются другим неприятным вопросом: почему на незаконном сборище армянских лоббистов и прочих "друзей карабахского народа" из разных стран, проведенном в Ханкенди несколько дней назад, не было делегации из Еревана?

Последнее и, правда, интересно и на "звуковую диверсию" никак списано быть не может.

На незаконную тусовку из Еревана был командирован только замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян. Позволим себе усомниться, что никого другого в Ханкенди просто не пригласили. На самом деле, как свидетельствуют армянские СМИ, пригласительные были разосланы всем шишкам Армении, включая мэра Еревана. Но по техническим причинам, как водится, все приглашения запоздали, и в результате узнал о мероприятии только Кочарян. На распиаренном мероприятии хотели видеть как минимум главу МИД, а то и самого Пашиняна. Однако тот не только не приехал и не направил никакого обращения, но еще и оскорбил "честь и достоинство" террориста Бако, назвав его марзпетом.

От "модератора" сборища, главы Айдата Каро Манояна требовали ответа, и тот краснел и зеленел, пытаясь найти объяснение такому поведению Еревана.

Диаспора, судя по высказываниям Манояна армянским СМИ, вообще недовольна Пашиняном. Тем, что за его словами ничего не стоит. Например, "если "Карабах - это Армения, и точка", так давайте подпишем документ", заявил Маноян журналистам.

Вот потому, думается, Ереван и проигнорировал сборище в Ханкенди. После скандального заявления на митинге 5 августа премьер-министр Армении там не появлялся. Никола не было на так называемом "дне независимости" самопровозглашенного образования. Более того, перебрался из Карабаха в Ереван и его "доблестный" сынок, якобы служивший на передовой.

Такой расклад не может не привлечь к себе внимания, потому что до 5 августа армянский премьер ездил на оккупированные территории просто попить чай с азербайджанской пахлавой, а теперь забыл дорогу. И это его странное обращение к Бако Саакяну "уважаемый марзпет"...

В Армении пока боятся делать конкретные выводы, потому что сам Пашинян не поясняет эти нюансы. Думается, Никол просто запутался. Он понял, что натворил своим заявлением, особенно получив жесткий ответ со стороны Президента Азербайджана, однозначно указавшего главе страны-оккупанта на провокационность его заявлений. Пашинян испугался, осознав, что своим языком поставил крест на переговорах, а отступать некуда. Заявив о принадлежности Карабаха Армении, он не мог появиться на "дне независимости" сепаратистов и других мероприятиях, которыми карабахские бандиты пытаются продемонстрировать свою рукопожатность. В то же время он уже не может отказаться от сказанного на митинге в Ханкенди, так как это окончательно убьет его имидж. И вбросы, вроде "смонтированного" видео со встречи с Саакяном, - это попытка спасти репутацию и запутать общество.

Никто ведь не может сегодня поклясться, что премьер действительно покусился на статус бандита Бако. А сам Никол Пашинян молчит, что, между прочим, очень странно для него.

Зульфугар Ибрагимов