Главным показателем благополучия для населения любой страны мира является простая реальность: полны ли прилавки магазинов, и способно ли государство обеспечивать своих граждан качественной продукцией.В Азербайджане давно поняли важность этого фактора: Президент Ильхам Алиев последовательно проводит все необходимые шаги в направлении укрепления продовольственной безопасности страны.

Как известно, продовольственная безопасность подразумевает под собой полное обеспечение спроса населения на продовольствие, то есть потребления продуктов питания на нормальном уровне. В свою очередь, этот фактор напрямую зависит от развития аграрной сферы.

Сегодня в Азербайджане аграрная отрасль является одной из стратегических сфер ненефтяного сектора, поэтому ее развитию уделено в экономической политике государства значительное место. Аграрным реформам уделяется особое внимание. Вот несколько цифр: 36 процентов активной рабочей силы страны занято в сельском хозяйстве, на долю аграрного сектора приходится около 6 процентов ВВП, а с учетом агроперерабатывающей промышленности и все 10.

Как отмечал в ходе состоявшегося недавно экономического совещания Президент Азербайджана Ильхам Алиев, за последние годы в сельское хозяйство были вложены крупные инвестиции. Развитие сельского хозяйства определено как приоритетная сфера. "Вместе с тем, в прежние годы меня несколько удивляло, что при таком объеме инвестиций, такой поддержке, предоставлении субсидий, льготных кредитов рост в сельском хозяйстве составлял 2-3 процента. Но в настоящее время в этой отрасли также наблюдаются серьезные подвижки. Таким образом, за девять месяцев сельское хозяйство увеличилось на более чем 7 процентов", - отметил глава государства.

В Азербайджане существуют все условия для успешного развития сельского хозяйства - плодородная земля, мягкий климат, близость к внешним рынкам и др. И самое главное - трудолюбивый народ, которому просто нужно создать условия для плодотворного труда. Не секрет, что плоды азербайджанской земли пользуются большим спросом за пределами страны. Наши фрукты и овощи имеют особый вкус, отличающий их от продукции других производителей. Взять хотя бы знаменитые бакинские помидоры, губинские яблоки или загатальские орехи. И не только за рубежом, но и внутри страны местная продукция пользуется большим спросом.

Что нужно для еще большего развития сельского хозяйства? Новые технологии и модернизация, которые, в свою очередь, требуют средств.

Новый инновационный инструмент оценки кредитов в сельхозсфере предложил Азербайджану Европейский банк реконструкции и развития. Этот инструмент позволит азербайджанским банкам более эффективно кредитовать сельское хозяйство.

Данная система оценки сельскохозяйственных кредитов (AzALES) была разработана ЕБРР и Франкфуртской школой финансов и управления при поддержке Европейского Союза (ЕС). Система охватывает все коммерчески жизнеспособные сельскохозяйственные культуры и продукты животноводства в Азербайджане и помогает кредиторам более эффективно оценивать риски, быстрее обрабатывать кредитные заявки и улучшать доступ мелких частных хозяйств к финансированию. Система станет дополнением к реформам, уже проводимом в Азербайджане, и позволит скорректировать ситуацию.

Новшества ожидаются и в сфере сельскохозяйственного страхования. Соответствующий механизм будет запущен до конца будущего года. В соответствии с новым законом, каждое направление аграрного сектора, например, животноводство, растениеводство, будет регулироваться по своим правилам. В законе также предусмотрено субсидирование страховых взносов. Это означает, что часть стоимости будет платить фермер, а другую - государство. Также подразумеваются гарантии на перестрахование, а также государственные гарантии. Таким образом, будет решена проблема обеспечения защищенности фермеров от рисков, а также в данном сегменте вырастут обороты. Одновременно уменьшится бремя государства и будет обеспечена устойчивость сельскохозяйственного производства.

Далее, с 1 января 2020 года начнут применяться новые размеры субсидий для сельхозпроизводителей, утвержденные Советом аграрных субсидий при министерстве сельского хозяйства. Согласно решению, базовый размер субсидий составит 200 манатов за каждый гектар посевных площадей. При этом на каждый вид сельхозпродукции будет применяться отдельный коэффициент, из чего и будет формироваться окончательный размер субсидий. Тут имеются интересные нюансы. Например, будет учитываться срок плодоношения многолетних насаждений, природно-климатические условия того или иного района. Например, чайные плантации (а субсидии тут будут наиболее высокими) будут субсидироваться только в Астаринском, Лянкяранском, Масаллинском и Загатальском районах, как наиболее природных для этой культуры.

Мощный импульс аграрной отрасли дала пятилетняя Государственная программа социально-экономического развития регионов. Программа завершилась в 2018 году и по ее итогам были отмечены значительные успехи, в том числе в плане возрождения традиционных отраслей сельского хозяйства Азербайджана, некогда прославлявших республику. Таких, как шелководство, хлопководство, табаководство, фундуководство. Эти отрасли способны не только поглощать субсидии, но и приносить стране твердую валюту.

По прогнозам, к 2025 году Азербайджан сможет производить 6 тысяч тонн коконов в год, преодолев рекорд шелководческой отрасли республики советских времен.

А фундуководство вообще может стать одной из "золотых жил" азербайджанской экономики. На сегодня это одна из основных сфер ненефтяного сектора, приносящая валюту Азербайджану. Благодаря проведенным в отрасли реформам страна прочно держится на хороших позициях в сфере производства и экспорта фундука, занимая третье место после Турции и Италии. В 2018 году Азербайджан экспортировал фундука на 40,5 миллиона долларов, в этом году ожидается рост этого показателя до 76,9 миллиона долларов. Притом, азербайджанский фундук продавался в августе-сентябре на мировом рынке по более высокой цене, чем турецкий.

Еще одна "доходная" отрасль сельского хозяйства Азербайджана - хлопководство. В 2017 году по инициативе Президента Ильхама Алиева была принята Государственная программа развития хлопководства в 2017-2022 годах. В 2018 году по стране было собрано 230,4 тысячи тонн хлопка-сырца, что в шесть с половиной раз больше, чем в 2015 году.

Все эти результаты не могут не обнадеживать. За прошедшие несколько лет сельское хозяйство в Азербайджане прошло огромный путь возрождения. Нет сомнений, что в результате продолжающихся реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, новых подходов в финансировании предпринимателей аграрной сферы и усиления господдержки будут расти заинтересованность фермеров и здоровая конкурентная среда. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшему расцвету регионов нашей страны и улучшению благосостояния фермеров.

Лейла Таривердиева