Государство выделяет огромные деньги на патриотические фильмы, но они вылетают в трубу.

Например, "Крымский мост", снятый Тиграном Кеосаяном и Маргаритой Симоньян, по данным самого же Министерства культуры и Фонда кино, собрал в прокате 70 млн рублей при господдержке в 100 миллионов. Стоит ли тратить миллионы на натужные творения под заказ, которые оставляют лишь дыры в бюджете?

Своим мнением поделился режиссёр-документалист Виталий Манский, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Потеряв голову, по волосам не плачут. Вся эта история с тратой денег на патриотическое кино и прочие абсолютно бессмысленные акции псевдопатриотического толка - всё это следствие общей болезни организма. В данном случае государства как организма. Когда у человека какое-нибудь серьёзное заболевание, то возникают всяческие побочные эффекты. И любой врач вам скажет, что нужно лечить не от побочных эффектов, потому что это бессмысленно. Нужно лечить от основного заболевания и спасать человека. Поэтому рассуждать о тратах на патриотическое кино отдельно от общего тренда сегодня непродуктивно. С этим, может быть, даже нужно в каком-то смысле смириться. Может быть, здесь есть даже, как это ни парадоксально, какой-то позитивный смысл.

Вдруг эти бессмысленные, безумные действия чиновничьей машины каким-то опосредованным образом разбудят общество. Потому что если бы в нынешней ситуации была независимая культура, адекватно отражающая происходящее, это сбивало бы людей с толку и создавало бы иллюзию некой нормальности.

Неужели чиновники не могут найти более талантливых исполнителей для своих проектов? Но я думаю, что те, кто запускает сегодня эти чудовищные по своей безвкусице и бездарности проекты, на самом деле, конечно же, тешат себя надеждой создать безальтернативную ситуацию для любого человека, который работает в кино.

То есть убрать все компромиссные или альтернативные варианты существования для художника. Понятно же, что первыми на такие пропагандистские заказы подписываются подлецы и бездари, вторыми - конформисты, а третьими, видимо, пойдут уже люди, для которых подобное принятие будет серьёзным внутренним надломом. Возможно, такой план у чиновников от культуры. Если бы у нас не было советского опыта, мы могли бы говорить об этом более осторожно, но мы же знаем истории по-настоящему великих мастеров и знаем, чем они заканчивали.

Погуглите биографию Эйзенштейна или Александра Довженко, который умер, снимая фильм о кознях, так сказать, Госдепа в Москве. Представьте себе, что Александр Довженко, великий режиссёр поэтического кино, заканчивал свои дни, снимая запредельную "клюкву" и пошлятину. Эта картина была его падением, думаю, это и привело его к ранней смерти. Он просто уничтожил себя как художника, пытаясь как-то встроиться в сталинскую идеологическую парадигму.