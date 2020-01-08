В конце декабря делегация высокого уровня Евросоюза посетила Баку и провела весьма продуктивные консультации по оставшимся открытым главам проекта соглашения между АР и ЕС с представителями ряда ключевых государственных структур Азербайджана. По словам главы представительства ЕС в Азербайджане Кестутиса Янкаускаса, стороны подтвердили свою твердую политическую волю продолжать работу по скорейшему завершению переговоров.

Некоторые части соглашения, в основном связанные с торговыми положениями, требуют дополнительной работы, считает Янкаускас. Кроме того, в конце 2019 года возникла новые реалии в связи с кадровыми и структурными реформами в Азербайджане и обновлением Европейской комиссии в Брюсселе.

Напомним, что речь идет о переговорах по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном. Мандат на ведение переговоров с Азербайджаном был выдан Советом ЕС Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности в ноябре 2016 года. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

"Азербайджан в вопросе соглашения с Евросоюзом перейдет к активным действиям тогда, когда увидит, что оно полностью отвечает нашим интересам и ожиданиям", - считает политический обозреватель Тофик Аббасов.

В беседе с Day.Az Аббасов напомнил, что не так давно Президент Ильхам Алиев очень конкретно высказался по данному вопросу, дал понять, что Азербайджану некуда и незачем торопиться. На кону двустороннее соглашение с Европейским союзом, ряд элементов которого должен быть серьезно проработан. Документ согласован на 90 процентов, осталось 10 процентов наиболее вязких вопросов, отметил обозреватель.

По словам политического обозревателя, летом Баку посетил Дональд Туск. Он очень оптимистично высказывался, но это не значит, что пора переходить к действиям. Азербайджан перейдет к действиям только тогда, когда увидит, что соглашение с ЕС полностью отвечают его национальным интересам. Аббасов не исключает, что в 2020 году соглашение может быть подписано. Там остался небольшой отрезок, правда, отрезок самый трудный. Прав Президент Ильхам Алиев, когда говорит о том, что Азербайджан надеется на равноправное сотрудничество.

Что касается "Восточного партнерства", то этот проект, по мнению нашего собеседника, потерял свою значимость и силу. В конце 90-х годов, когда Азербайджан включился в этот процесс, ему это было нужно. Но нынешний Азербайджан совсем не тот, каким был в то время. Это совершенно другая, развитая и сильная страна, которая имеет свой вес на международной арене, в том числе на уровне глобальных процессов.

Дело в том, что сегодня, в отличие от конца 90-х, Азербайджан, может быть, больше нужен Европейскому Союзу, чем ЕС нам. Давайте вспомним несколько заявлений европейских лидеров. Ангела Меркель, будучи в Баку, сказала о том, что Азербайджан для Германии является незаменимым стратегическим партнером. Президент Италии Серджо Матарелла, президент Франции Эммануэль Макрон придерживаются мнения, что Азербайджан обязательно должен быть в составе важных партнеров Европейского Союза. Кстати, 9 стран ЕС уже имеют с Азербайджаном полновесный пакет документов, регламентирующих наши отношения. В какой-то степени мы уже ассоциированы с ЕС, хоть и не являемся его членами. ЕС является нашим важным экономическим партнером, значительный объем нашего внешнеторгового оборота приходится на долю стран Европейского Союза. В свою очередь, Азербайджан является гарантом энергобезопасности Европы. В наступившем году будет достраиваться Трансадриатический газопровод - ТАР, после чего азербайджанский газ пойдет в Европу. Так что мы выступаем в роли не просителей, а полноправных и равноправных партнеров и требуем к себе соответствующего отношения", - подчеркнул Тофик Аббасов.

По его словам, несмотря на то, что европейские партнеры Баку имеют технологии, возможности и развитую индустрию, у Азербайджана тоже есть что им предложить. Так что вполне возможно, что в 2020 году оставшиеся 10 процентов несогласованных моментов соглашения с ЕС будут преодолены. И если документ в конечном итоге будет подписан, это будет соглашение, которое будет отвечать всем ожиданиям и национальным интересам Азербайджана.

"Мы вправе ожидать рационального зерна и потенциала от нашего взаимодействия в новых условиях", - заключил Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева