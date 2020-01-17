Надеемся, что в 2020 году удастся сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказал Day.Az председатель правления Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев.

Мир - это лучший путь разрешения проблемы, считает Турал Гянджалиев.

Азербайджанская община, по его словам, еще раз заявляет, что готова мирно сосуществовать с армянской общиной после освобождения территорий Азербайджана и восстановления его территориальной целостности. У армянской общины нет другого пути, кроме как жить рядом с азербайджанцами, армяне должны принять суверенитет Азербайджана, подчеркнул наш собеседник.

"Азербайджанская община подтверждает намерение перейти к конструктивному диалогу с армянской общиной, проводить встречи и устанавливать контакты. Переговоры по урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы продолжаются между Азербайджаном и Арменией, и в случае необходимости мы готовы к диалогу с армянами Карабаха. Однако пока ситуация такова, что оккупирующая азербайджанские территории Армения не выражает готовности вывести свои военные подразделения с захваченных территорий и продолжает агрессорскую политику", - сказал Гянджалиев.

Несмотря на то, что Азербайджан является сторонником мирного урегулирования конфликта, он имеет все права и все возможности для освобождения оккупированных территорий военным путем.

"Такое право ему предоставляет, в том числе, статья 51 Устава ООН", - заметил Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева