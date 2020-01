В Баку с участием директора экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова и политолога Рауфа Раджабова был обсужден принятый на днях Европарламентом документ "Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности", направленный в поддержку территориальной целостности стран-участниц Программы восточного партнерства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Директор экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров назвал принятую резолюцию основополагающим документом, нацеленным на поддержку суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного партнерства в рамках их международно признанных границ в соответствии с нормами и принципами международного права.

"Очень важным в данном документе является пункт, указывающий на пострадавших от конфликтов граждан этих стран - беженцев и внутренне перемещенных лиц. В частности это касается также лиц, пострадавших в результате оккупации Арменией Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий. В документе отмечается, что права беженцев и вынужденных переселенцев, которые пострадали в результате карабахского конфликта, должны быть восстановлены. Соответственно документ предоставляет Азербайджану реальные возможности для того, чтобы работать в направлении урегулирования карабахского конфликта, а также способствует подписанию договора с Европейскими странами", - заявил Эльхан Алескеров.

По мнению эксперта, принятие этой резолюции будет препятствовать Армении как оккупанту Карабаха и других территорий Азербайджана в продвижении антиазербайджанской пропаганды на площадках Евросоюза.

Директор экспертного совета расценил принятие этого документа как очередную дипломатическую победу Азербайджана на международном уровне.

В свою очередь азербайджанский эксперт Рауф Раджабов обозначил значимость принятой резолюции как доктринальную.

"Принятие документа Европарламентом несомненно является дипломатической победой Азербайджана и в первую очередь Президента Ильхама Алиева. Данный документ является архиважным для Азербайджана на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта и в целом в переговорном процессе. Очень важно, что в отличие от стандартных резолюций Европарламента, новый документ обязывает европейских парламентариев соблюдать указанные в нем основные положения и пункты", - сказал эксперт.

Отметим, что в ходе пленарного заседания Европарламента, проведенного 15 января в Страсбурге, подавляющим большинством голосов была принята резолюция под названием "Годовой отчет по реализации Совместной внешней политики и политики безопасности" (Annual report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy).

В пункте 36 данной резолюции Евросоюз в очередной раз выполнил свои обязательства по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран "Восточного партнерства".

Следует отметить, что такие резолюции, принимаемые Европарламентом ежегодно, являются документами обязательного характера, способными влиять на деятельность Еврокомиссии в течение года.

